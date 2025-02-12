У Миргороді в річці під кригою виявили тіло жінки

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Учора, 11 лютого, близько 14.00 до поліції надійшла інформація від рятувальників, що у Миргороді в річці виявлено тіло жінки. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти територіального підрозділу поліції. Поліціянти встановили особу загиблої. Нею виявилась 48-річна мешканка Миргорода. За результатами попереднього візуального огляду ознак насильницької смерті не виявлено.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що на Полтавщині на вулиці поблизу свого дому померла малолітня дівчинка.