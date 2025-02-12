Кременчук прощається з журналісткою Ольгою Прядко, яка раптово померла у Косові

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 687

Світла пам’ять. Вона залишиться у серцях колег, друзів та всіх, хто її знав

Сьогодні, 12 лютого, Кременчук попрощався з журналісткою та колишньою директоркою Авторадіо-Кременчук — Ольгою Прядко. Вона померла 22 січня у Косові.

Ольга Прядко почала шлях у радіожурналістиці у 1997 році, очоливши Службу новин першої FM-станції регіону ВІСМА-радіо.

У 2001 році вона створила громадську організацію журналістів «Медіа ліга», яка об'єднала молодих і досвідчених медійників. Працювала на УТ-1, у програмі «Місто» на «Кабельному Телебаченні Міста», а також у київській телерадіокомпанії «Студія плюс».

У 2005 році очолила «Авторадіо-Кременчук». Вона була не лише керівницею, а й натхненницею багатьох проєктів, які об’єднували громаду.

Ольга Прядко читала, подорожувала, вивчала мови, мала глибокий інтерес до мистецтва, політики та суспільного життя. Її енергія, ідеї та підтримка стали рушійною силою для багатьох ініціатив.

Найбільшим її «проєктом» став син Ярослав, у якого вона вклала всю любов і мудрість. Після повномасштабного вторгнення виїхала на Балкани, звідки продовжувала журналістську діяльність, розповідаючи світу правду про російсько-українську війну.





























Фото: Мирослава Українська