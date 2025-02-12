Як 53 мільйони гривень розділять на підтримку спорту Кременчука на третій рік повномасштабного вторгненя Росії

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Фінансування спорту на 2025 рік передбачає покривання витрат на заробітну плату й оплату комунальних послуг

Трохи більш як 53 мільйони гривень виділили на розвиток спорту у Кременчуці на 2025 рік. Цього року у структурі видатків бюджету на спорт виділили 53 563 300 грн. Бюджет спорту, у порівнянні з минулим роком, також зріс. Тут свою роль відіграло зростання комунальних послуг.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав інформаційний запит у Департамент молоді та спорту та проаналізував проєкт бюджету, опублікований у відкритому доступі на сайті Кременчуцької міської ради. Пропонуємо разом переглянути, за рахунок чого житиме спорт Кременчука у 2025 році.

Левова частка коштів виділених на спорт, а саме 64,3% (торік було 70,5%) піде на виплату заробітної платні — 34 445 500 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі 5 845 400 грн 5 580 000 грн, це на 265 тисяч більше ніж торік і 1,5 мільйона більше, ніж поза минулого року. Питома вага від загальної суми видатків галузі складає 10,9%.

Згідно з дорученням Міністерства молоді та спорту України, в проєкт бюджету на 2025 рік включено співфінансування окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України» в сумі 25 500 грн з урахуванням фінансування 75% з державного бюджету, 25% — з бюджету територіальної громади.

Із загального фонду кошти також скерують на стипендії провідним та перспективним спортсменам міста, у розмірі 1 000 000 грн. Виплати стипендій плануються 47 спортсменам протягом 10 місяців, в тому числі учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор.

У місцевому бюджеті передбачаються видатки на утримання 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР із боксу, СДЮСШ із дзюдо, КДЮСШ «Авангард», КДЮСШ № 1, КДЮСШ ім. Кисельова) та МФК «Кремінь», а також централізованої бухгалтерії управління молоді та спорту.

У бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік передбачені кошти для 6 комунальних закладів фізичної культури та спорту:

КДЮСШ імені В. Кисельова — 11 629 400 грн;

«Авангард» — 11 241 300 грн;

КДЮСШ № 1 — 8 405 200 грн;

СДЮШОР із боксу — 6 200 500 грн;

«МФК «Кремінь» — 8 550 000 грн;

СДЮСШ з дзюдо — 4 305 600 грн.

У порівнянні з минулим роком трохи зменшили фінансування КДЮСШ № 1 та СДЮСШ з дзюдо.

А також фінансова підтримка для 4 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості:

ГО «Асоціація футболу Кременчука» — 550 000 грн

ГО «Кременчуцька федерація тхеквондо» — 60 000 грн

ГО «Шахово-шашковий клуб «Каїсса» — 15 000 грн

ГО «Міська спортивна федерація боксу» — 100 000 грн

У порівнянні з минулим роком, припинили фінансування з міського бюджету ГО «КДЮЦС «Оріяна» (минулого року виділяли 10 тис. грн), а ось фінансування Асоціації футболу Кременчука збільшили майже удвічі.

Видатки спеціального фонду для установ галузі фізичної культури і спорту передбачені в сумі лише — 1 035 900 грн.

Вони складаються: