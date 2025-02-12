«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчука Павло Удовицький

На російсько-українській війні загинув кременчужанин Павло Удовицький. Солдат Павло Іванович Удовицький (09.02.1987 р. н.) загинув 5 січня під час виконання бойового завдання в районі міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Чоловік навчався у Кременчуцькій гімназії № 16.

— Від імені усієї шкільної спільноти Кременчуцька гімназія 16 висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника Павла Удовицького, випускника загальноосвітньої школи № 16, поділяючи тяжкий біль утрати. Він назавжди залишиться у пам’яті тих, хто його знав щирим та добрим хлопцем з великим серцем, який був завжди готовий допомогти, підставити плече, подати руку. Світла та Вічна Пам’ять! Царство Небесне Герою! Це 16-й випускник нашої гімназії, який загинув на полі бою, — йдеться у повідомленні навчального закладу.