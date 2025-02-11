На Полтавщині на вулиці поблизу свого дому померла малолітня дівчинка — поліція встановлює обставини смерті

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Учора, 10 лютого, на вулиці неподалік від свого дому в одного із сіл Решетилівської громади померла 12-річна дівчинка. Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції близько 16.00. Поліція встановлює причини та обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши повідомлення про подію, на місце прибула слідчо-оперативна група відділу № 2 Полтавського районного управління поліції, спеціалісти-криміналісти, судово-медичний експерт та криміналістична лабораторія.

Наразі відомо, що односельці викликали медиків, але врятувати життя дитини не вдалося. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.