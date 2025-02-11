Судді Господарського суду Полтавщини Семчук підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

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Разом з нею ВККС підтвердила відповідність займаній посаді й ще одній судді із Дніпропетровської області

Судді Господарського суду на Полтавщині Олені Семчук Вища кваліфікаційна комісія суддів підтвердила відповідність займаній посаді. Про це інформує видання «Закон і Бізнес».

На засіданні 10 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула висновки колегій про відповідність 4 суддів місцевих судів займаним посадам. Щодо двох суддів рішення ухвалили, стосовно інших двох — відклали.

Так займаним посадам відповідають суддя Господарського суду Полтавської області Олена Семчук та суддя із Тернівського міського суду на Дніпропетровщині Юлія Соколовська.

Водночас щодо двох інших суддів із Київської та Житомирської областей рішення наразі відклали.

Нагадаємо, у січні Вища кваліфікаційна комісія суддів звільнила з посади суддю Ленінського районного суду Полтави Юрія Новака та відклала розгляд рекомендації щодо звільнення Ганни Андрієнко з посади судді Октябрського райсуду Полтави.