Поліція Полтавщини розшукує Сергія Карлова, який ймовірно причетний до скоєння злочину

Якщо у когось є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, правоохоронці просять їх повідомити
Працівники Полтавського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Карлова Сергія Антоновича, 4.06.1972 року народження. Чоловік підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення на території Полтавського району.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 170-175 см, на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, має бороду на обличчі. Може бути одягнутий у темно-синю куртку з капюшоном, штани темного кольору, кросівки з білою підошвою.
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