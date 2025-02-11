Поліція Полтавщини розшукує Сергія Карлова, який ймовірно причетний до скоєння злочину

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 292

Якщо у когось є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, правоохоронці просять їх повідомити

Працівники Полтавського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Карлова Сергія Антоновича, 4.06.1972 року народження. Чоловік підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення на території Полтавського району.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 170-175 см, на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, має бороду на обличчі. Може бути одягнутий у темно-синю куртку з капюшоном, штани темного кольору, кросівки з білою підошвою.

— Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо повідомити її за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71, 102 чи іншим зручним для вас способом, — закликають правоохоронці.