Комунальні тарифи в Україні за рік зросли на понад 19%: що подорожчало найбільше

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 247

Вартість природного газу, гарячої води та опалення залишилася без змін через мораторій під час воєнного стану

В Україні у січні цього року середня вартість комунальних послуг зросла на 19,1% порівняно із січнем 2024 року. Найбільше подорожчала електроенергія. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, тарифи на комунальні послуги за рік зросли:

на утримання та ремонт житла — на 4,2%,

на водопостачання — на 0,7%,

на вивезення сміття — на 9,6%,

на каналізацію — на 0,6%,

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 10,3%,

на електроенергію — на 63,6%.

Тарифи на газ, опалення та гарячу воду не зростатимуть до 2026 року — прогноз НБУ

При цьому вартість природного газу, гарячої води та опалення залишилася без змін через мораторій на підвищення тарифів на газ, гаряче водопостачання та опалення під час воєнного стану. Цей мораторій не поширюється на електроенергію та холодну воду.

Нагадаємо, у січні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,2% порівняно з груднем 2024 року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 12,9%, тоді як у грудні вона була на рівні 12%. «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін Держпродспоживслужби за минулий тиждень.

Восени минулого року заступник міського голови Кременчука Іван Москалик заявив, що тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими

Нещодавно ми писали, що вартість комунальних послуг в Європі суттєво вища, ніж в Україні.