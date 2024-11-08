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Тарифи на газ, опалення та гарячу воду не зростатимуть до 2026 року — прогноз НБУ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 135

 

А потім тарифи поступово почнуть підвищувати до економічно обґрунтованого рівня

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться без змін до 2026 року. А після цього через складну ситуацію в енергетиці їх поступово почнуть підвищувати до економічно обґрунтованого рівня. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за жовтень 2024 року.

— НБУ очікує, що протягом 2024–2025 років чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів, — зазначається у звіті.

НБУ зазначає, що невизначеність щодо термінів та розмірів підвищення тарифів, особливо на енергоносії, ускладнює прогнозування рівня інфляції.

Якщо тарифи на електроенергію та комунальні послуги різко зростуть, це позначиться на темпах інфляції та збільшить потребу в субсидіях для населення. А затягування з підвищенням тарифів знизить інфляцію в короткостроковій перспективі, але призведе до фінансових проблем у державних енергокомпаніях.

Це може викликати нестабільність на енергоринку, зменшити інвестиції в галузь та перенести ціновий тиск на майбутнє.

Нагадаємо, минулого тижня голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у новому році ціна на електроенергію може зрости до 7 гривень за кВТ/год.

А минулого місяця заступник міського голови Кременчука Іван Москалик заявив, що тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими.

«Кременчуцький Телеграф» писав, як НБУ спрогнозував зростання зарплат в Україні на найближчі три роки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: НБУ прогноз тарифи тарифи на електроенергію Комунальні послуги
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