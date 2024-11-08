На Полтавщині 46-річний репетитор вокалу зґвалтував 13-річного хлопчика (уточнено)

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Поліція Полтавської області розслідує тяжкий злочин, у якому підозрюється 46-річний чоловік, який вдома займався репетиторством. За даними слідства, наприкінці вересня цього року він вчинив насильницькі дії стосовно 13-річного хлопчика, який відвідував його заняття. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун, підозрюваному вручено підозру, і йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо можливих інших постраждалих.

Чоловікові інкримінують ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — умисні дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років. За цей злочин передбачено до 15 років позбавлення волі.

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Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, полтавець був репетитором з вокалу, і він зґвалтував хлопчика.

Наразі потерпілий допитаний в «Просторі захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (модель «Барнахус»).

Нагадаємо, що нещодавно у ліцеї в Котельві двоє малолітніх хлопців знущалися з 10-річної дитини.