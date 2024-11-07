У ліцеї в Котельві двоє малолітніх хлопців знущалися над 10-річною дитиною

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 60

Поліція встановлює обставини хуліганських дій, до яких причетні малолітні

До відділення № 4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції 4-го листопада надійшла письмова заява від жительки селища Котельва про вчинення протиправних дій відносно її малолітнього сина на території Котелевського опорного ліцею. Про цю подію поліцію також поінформували адміністрація навчального закладу та офіцер освітньої безпеки. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Попередньо встановлено, що 13-річний та 11-річний місцеві мешканці з хуліганських мотивів вчинили протиправні дії відносно 10-річного учня 6 класу на території спортивного майданчика, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом сектором дізнання поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі обставини події встановлюються у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, у червні 2024 року в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові.