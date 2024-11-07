У Кременчуці патрульні повернули до дому двох зниклих дітей

Патрульна поліція Кременчука закликають, у разі будь-якої небезпеки чи неприємностей з дітьми, не вагаючись звертатися до поліції та обіцяють допомогти
Учора, 6 листопада, близько 17.00, на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення дитини. Мати 9-річного хлопчика пояснила, що її син пішов гуляти та до цього часу не повернувся додому і його місце знаходження невідомо.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Але учора це не була єдина подія, пов’язана з дітьми. Через кілька годин після цього, на проспекті Лесі Українки до поліцейських звернувся кременчуківець, який повідомив, що його 15-річний син пішов з дому та відмовляється повертатися.
Патрульні швидко зв’язалися з хлопчиком по мобільному та вмовили його повернутися додому. Невдовзі дитину передали батькам.
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