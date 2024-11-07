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У Кременчуці патрульні повернули до дому двох зниклих дітей

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 85

 

Патрульна поліція Кременчука закликають, у разі будь-якої небезпеки чи неприємностей з дітьми, не вагаючись звертатися до поліції та обіцяють допомогти

Учора, 6 листопада, близько 17.00, на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення дитини. Мати 9-річного хлопчика пояснила, що її син пішов гуляти та до цього часу не повернувся додому і його місце знаходження невідомо.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Швидко прибувши за адресою виклику, екіпаж патрульних розпочав пошуки, і вже через кілька хвилин дитину було знайдено неподалік. Хлопчика доставили до матері, - йдеться у повідомленні.

Але учора це не була єдина подія, пов’язана з дітьми. Через кілька годин після цього, на проспекті Лесі Українки до поліцейських звернувся кременчуківець, який повідомив, що його 15-річний син пішов з дому та відмовляється повертатися.

Патрульні швидко зв’язалися з хлопчиком по мобільному та вмовили його повернутися додому. Невдовзі дитину передали батькам.

— Пам’ятайте, що безпека дітей — це наша спільна турбота! У разі будь-якої небезпеки чи неприємностей з дітьми, не вагайтесь звертатися до поліції! Ми завжди готові допомогти, - закликають поліцейські.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція зниклий діти розшукали
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