«Воюй або працюй»: повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 114 Коментарів: 1

98% повісток, сформованих через «Оберіг», направили військовозобов’язаним, які не працюють або працюють неофіційно та не сплачують податки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що анонсований раніше принцип «воюй або працюй» вже почав діяти. Повістки на призов за мобілізацією через систему «Оберіг» у першу чергу отримали ті військовозобов’язані, які не платять податків.

Про це він сьогодні заявив на Київському міжнародному економічному форумі, передає LIGA.net.

— Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр «Оберіг», направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють, - пояснив глава уряду.

«Воюй або працюй»: у Кабміні анонсували заходи для виведення ринку праці з тіні

Нагадаємо, у новорічному зверненні перед 2024 роком Президент України Володимир Зеленський вперше оголосив принцип, за яким не вийде просто ігнорувати війну: «Воюй, або працюй».

У серпні 2024 року Кабмін запропонував зміни до Податкового кодексу, які передбачають впровадження принципу «воюй або працюй» для виведення ринку праці із тіні. Це необхідно для залучення додаткових коштів до державного бюджету, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність» у Києві.