Вночі на Полтавщині збивали російські безпілотники: Україну атакували 106 ударних БпЛА

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У результаті протиповітряного бою було збито 74 російських БпЛА, ще 25 безпілотників локаційно втрачено

У ніч на 7 листопада росіяни атакували Україну 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ) та Криму. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х російських БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України.

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Про влучання російських БпЛА по об’єктах в Полтавській області офіційних повідомлень не було.

Нагадаємо, що російська армія атакує Україну новим типом дронів, які замість вибухівки несуть спеціальну лінзу.