«Як не я, то хто»: родинам трьох кременчужан, полеглих у боях за Україну, вручили їх посмертні нагороди

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 184

Сьогодні, 7 листопада, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили державні нагороди родинам трьох загиблих воїнів з Кременчука.

Нагороди від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та заступник начальника Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Руслан Близнюк.

Артем Даценко згадав кожного загиблого, який віддав життя, захищаючи Україну, та розповів про їхню службу.

Усі загиблі захисники були посмертно нагороджені Указами Президента України орденами «За мужність» III ступеню.

Першим державну нагороду вручили дружині та сину загиблого солдата Івана Бродовського. Він народився у Кременчуці 7 липня 1980 року. Навчався у школі № 19, а потім в училищі № 20. Тривалий час працював в «Інтербуді».

Загинув Іван Бродовський 29 березня 2023 року під час штурму селища Білогорівка Луганської області.

У загиблого воїна залишились дружина, син і мати.

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Орден «За мужність» старшого матроса Микити Клєцкова отримав його дядько. Загиблий воїн народився у Кременчуці 4 липня 1995 року. Навчався у школі № 18 та № 27. Закінчив курс Кременчуцького професійно-технічного училища № 22.

Микита Клєцков після строкової служби пішов на військову службу за контрактом. Воював у складі ДШВ ЗСУ — мав позивний «Кос». Восени 2022 року під час звільнення Херсонщини отримав поранення та невдовзі повернувся на фронт. Загинув 8 січня 2023 року поблизу міста Кремінна Луганської області — внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення, несумісне з життям.

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Державну нагороду матроса Романа Заярного вручили дружині Олені.

Він народився 18 травня 1977 року. У грудні 2022 року був призваний до лав ЗСУ. 15 лютого 2023 року Роман Заярний отримав тяжке поранення поблизу міста Вугледар Донецької області. Майже дев’ять місяців лікарі боролися за життя пораненого воїна, але 12 грудня 2023 року він помер — поранення виявилося надто важким.

Артем Даценко і Руслан Близнюк висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького РТЦК та СП, де їм завжди допоможуть.

Після нагородження рідні загиблих розповіли журналістам, що чоловіки стали на захист України добровільно.

— Він воював на Донецькому напрямку — там отримав поранення. Довго лікувався, але поранення було несумісним з життям. Він був дуже відповідальною та доброю людиною, — розповіла пані Олена про свого чоловіка Романа Заярного.

Про свого сина Івана Бродовського розповіла його мати.

— Він був дуже хорошим сином, допомагав мені. А коли почалася війна, сказав «як не я, то хто» й пішов добровільно захищати країну, — згадала слова сина пані Ніна.

Про свого племінника Микиту Клєцкова журналістам розповів його дядько.

— Микита після строкової служби пішов одразу на контракт. Війна застала його в лавах ЗСУ. Був двічі поранений, але повернувся до своїх побратимів. Воював снайпером у роті вогневої підтримки, — розповів пан Олег.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!