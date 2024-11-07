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Приватизація під час війни: колишнє приміщення «Евріки» влада віддала в оренду за 2 тисячі гривень

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 691

А далі дала «добро» на продаж: з ким пов’язаний бізнесмен, якому «відійшло» комунальне майно

Ви б віддали в оренду трикімнатну квартиру на одній з головних вулиць міста за 600-700 грн на місяць? А мерія рік тому віддала: за так звану колишню «Евріку» в районі «водоканалу» розміром у три трикімнатні квартири орендар сплачував до бюджету 2 тис. грн. Це менш ніж 10 грн за квадрат. При чому так пощастило компанії, яка «народилась на світ» за тиждень до проведення аукціону з оренди…  Ми продовжуємо «розгрібати» приватизацію комунального майна у Кременчуці. 

вул. Європейська, будинок 66/13 (колишня «Евріка»)

  • Площа (кв.м): 225,9
  • Продано за $80,8 тис., вартість кв. м. — $358
  • Вкладено в ремонт (невід'ємні поліпшення) — $13,1 тис.
  • Кому продано: ТОВ «Риджбек»


 

А тепер деталі. Право оренди приміщення виставили на аукціон. Один з учасників запропонував за приміщення 66 тис. грн щомісячної плати, інші два — 2 тис. «з копійками». Площа приміщення — 206 кв. м, це як три трикімнатні квартири. На конкурсі «перемогла» пропозиція 2023 грн орендної плати на місяць. Учасника, що пропонував 66 тис. грн, дискваліфікували, відмовили у затвердженні договору. На жаль, дані учасників аукціонів перестали розкривати — це мотивують питанням безпеки під час війни. Дуже зручно для корупційних схем.  

 

Компанію-переможця «народили» 9 березня 2023 року, конкурс відбувся 15 березня 2023 року. Статутний капітал цієї солідної фірми — тисяча гривень. Основна діяльність — купівля та продаж власного нерухомого майна.

Вже за три місяці після аукціону влада дає цій солідній компанії добро на здійснення невід'ємних поліпшень. Під час ремонту початкова площа якимось чином зростає ще на 20 кв.м — до 225 кв. м. У лютому 2024 року сесія міської ради затверджує умови продажу та приміщення викупають. Вартість — близько $360 за квадрат. Зараз комерційне майно у пристойному стані у цьому районі — не менше $1 тис. за кв. м.

Чия новостворена компанія змогла винайняти комунальне майно за 10 грн за квадрат, а далі приватизувати?

За договором купівлі-продажу, приміщення викупила компанія ТОВ «Риджибек», в особі директора Вадима Володимировича Ткачука.

 

Наразі у витязі з державного реєстру ми не побачили компанію «Риджибек» чи її директора серед власників приміщень по вул. Європейська 66/13.

Але побачили згадку про Вадима Володимировича Ткачука у наших минулих публікаціях: він балотувався як депутат від Партій Слуга народу у 2020 році.

  1. Про вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ № 3 (2020 рік), у списку кандидатів в депутати від Партії Слуга народу. 

2. Також ми знайшли згадку про Вадима Ткачука як про штурмана у команді майстра бездоріжжя Кирила Радіонова у 2011 році. 

 

 

Згадку про кандидата у «Слуги народу» Вадима Ткачука ми зустріли й на сторінці бізнесмена Кирила Радіонова. Публікація за 2020 рік була доступна у відкритому доступі у серпні цього року. Наразі ми вже не бачили цього поста:

 

 


Дуже дивний збіг, адже талановитого підприємця пана Радіонова ми вже неодноразово згадували у публікаціях, присвячених приватизації комунального майна. І мова йшла про продаж міських приміщень у центрі за цінами малосімейок. Так само серед «приватизаторів» ми знайшли колишню кандидатку у «Слуги народу» та дружину депутата від «слуги» у Кременчуцькій райраді.

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Автор: Олена ЯРЕМКО
Теги: нерухомість оренда бізнес приватизація
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