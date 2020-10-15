Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №3 (район Гвардійської, В.Кохнівки та частина Молодіжного)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).

Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Територіальний виборчий округ №3 (район Гвардійської, Великої Кохнівки та частина Молодіжного). Межі виборчих дільниць 531066 - 531070, 531073, 531076, 531078 - 531083, 531088.





1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»





* Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969 с. Казанешти, Телелештський р-н Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Бордюг Євгеній Сергійович 09.02.1991

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне акціонерне товариство "Нова Лінія", Начальник відділу "Будівельні матеріали", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Саркісян Гайк Сергійович 06.10.1988

м. Кіровакан Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА", Регіональний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Ткачук Вадим Володимирович 12.11.1982

м. Бар, Барський р-н, Вінницька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцьке лінійно- виробниче управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортних систем України", Начальник компресорної станції, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Гуржій Ірина Григорівна 14.03.1981

м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Глибовець Наталя Миколаївна 13.01.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцький ліцей № 4 "Кремінь" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Соціальний педагог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Носкін Вячеслав Олександрович 22.06.1982

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцька гімназія № 12 Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Одношевна Надія Олегівна 30.11.1988

с. Грушківка, Гребінківський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "КРЕМСПЕЦМАШ", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Лишевський Ігор Іванович 12.12.1985

с. Старий Коврай, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП ВТК "Лукас", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Дука Віра Іванівна 20.02.1962

с. Заможне, Глобинський р-н. Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку № 16 по квт. 278 у м. Кременчуці, Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Макаренко Наталія Ігорівна 28.09.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", Начальник відділу охорони навколишнього середовища, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Лобова Ольга Вячеславівна 17.08.1968

м. Ворожба, Білопільський р-н, Сумська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "лікарня відновного лікування", Завідувач спеціалізованого терапевтичного відділення для реабілітації ЛНА на ЧАЕС, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бабенко Віталій Анатолійович 29.09.1965

с. Андрусівка, Кремгесівський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Укрсервісбезпека, Начальник служби безпеки ", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Каоуд Катерина Василівна 04.12.1987

с. Грицаївка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНМП ЦПМСД №3 амбулаторія № 9, Лікар-педіатр, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Кагал Олег Володимирович 18.11.1958

с. Придніпрянське, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Авто-комплект", ТОВ "Євротранссервіс", Директор, судимість відсутня. 8 Іщенко Наталя Миколаївна 12.08.1971

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька гімназія №26, Вчитель інформатики та робототехніки, місце проживання: с. Деріївка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня.





3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

* Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Костромінов Сергій Анатолійович 17.04.1963

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", КП Кременчукводоканал, Механік транспортного цеху, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Шевченко Тетяна Василівна 27.07.1981

с. Пузирі, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Автодженезіс, менеджер з регіонального розвитку, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Павлушенко Катерина Валеріївна 18.08.1989

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПТУ №26, викладач, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Нестеренко Вікторія Володимирівна 11.06.1981

м. Ярославль, Ярославська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Антоненко Олексій Васильович 08.01.1986

смт Білокуракине, Білокуракинський р-н, Луганська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Круглов Артем Павлович 03.01.1989

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Автодженезіс", менеджер із збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

* Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Гавриленко Артем Анатолійович 28.12.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Жадько Володимир Васильович 20.04.1976

м. Донецьк, Донецька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП Кременчуцький обласний онкологічний диспансер ПОР, завідуючий стаціонарним відділенням, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Проценко Вадим Володимирович 14.08.1966

с. Троїцьке, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А7311, командир, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Ботвина Наталя Василівна 17.01.1973

м. Первомайський, Харківська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Меллеодс Фармасьютинз LTD", провізор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Кравченко Олена Едуардівна 22.07.1972

м. Армавір, Краснодарський край Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Інвалід 3групи, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

* Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Сорока Максим Леонідович 02.10.1975

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Цимбал Валентина Іванівна 12.09.1961

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Кременчуцький ПНД, Медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Чорновол Сергій Олександрович 11.09.1978

с. Білецьківка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9, Сторож, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Антоненко Олександр Олександрович 18.06.1990

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП ВИРОБНИЧО- ТОРГОВА КОМПАНІЯ "Лукас", Комірник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Дроздова Юлія Євгеніївна 11.10.1980

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

* Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Єгорова Наталя Петрівна 27.11.1962

м. Владивосток, Приморський край Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ПП "Рецитал", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Квашілава Сандро Отарієвич 01.06.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Зубашевська Анна Леонідівна 17.06.1986

м. Нова Каховка, Херсонська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Фесенко Олександр Ігорович 02.06.1991

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Андрейко Євгеній Іванович 28.02.1990

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»

* Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981 м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Біденко Євгеній Миколайович 17.03.1981

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, "Укрпродторгсервіс" (готель "Кремінь"), директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Кульчинська Яна Юріївна 23.12.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Арніка ФІД", заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Живило Ольга Володимирівна 22.09.1974

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, БО "Світло Надії", кейс-менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Маменко Микола Сергійович 05.04.1988

с. Демидівка, Решетилівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП " Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни ", практичний психолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Калінов Андрій Петрович 02.08.1978

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, НВ ТОВ "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Марчук Інна Миколаївна 12.03.1978

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, UPSF з Pole Sport, Приватний підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Назарець Олег Степанович 03.07.1970

с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавсьій області, начальник управління, місце проживання: с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.

8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

* Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Грисюк Артем Сергійович 23.07.1985

с. Кремидівка, Лиманський р-н, Одеська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Правозахисне об’єднання "ФЕМІДА", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня 2 Бакай Тетяна Іванівна 03.11.1976

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Танзаніт ПРО", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Куліда Олена Анатоліївна 20.04.1977

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Інститут азіатської класики, Студентка, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Ляпун Віталій Вікторович 01.09.1994

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Єфіменко Ганна Миколаївна 30.04.1996

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

* Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970 м. Баку Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Касіт Олександр Валерійович 08.02.1981

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Адвокатське об?’єднання "Декстро", адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Татарінов Вадим Вадимович 21.09.1973

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Філія "Кременчуцький інститут ВНЗ "університет імені Альфреда Нобеля", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Романов Ігор Вадимович 09.05.1973

с. Олександрівське, Олександрівський р-н, Томська обл., Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", SMART STORE, менеджер з постачання, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Коломієць Яна Петрівна 03.11.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О. Т. Богаєвського", медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Борт Лілія Олександрівна 16.02.1987

с. Млинок, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Філія "Кременчуцький інститут ВНЗ "університет імені Альфреда Нобеля", фахівець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Брижаха Костянтин Григорович 03.11.1976

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Мале підприємство "Інтер’єр", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Царенко Наталія Анатоліївна 28.04.1978

с. Великі Кринки Глобинський р-н Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", 3 музична школа імені Калачевського, викладач вокалу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

* Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Сезько Олексій Анатолійович 18.06.1977

с. Дем,янівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Південна залізниця ВОХР, Начальник відділення, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Саксонська Ілона Олександрівна 17.01.1979

м. Марганець, Дніпропетровська обл Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Клініка "Ортосано", Адмінистратор, місце проживання: м. Марганець, Дніпропетровська обл., судимість відсутня. 3 Кобилка Олег Анатолійович 07.08.1971

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Бегма Олег Геннадійович 12.03.1962

с. Придніпрянське, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Агопшук Ганна Миколаївна 15.12.1977

смт Ясіня, Рахівський р-н, Закарпатська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Агопшук Г.М., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Дяченко Юлія Володимирівна 19.08.1979

м. Київ Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Петрова, Менеджер, місце проживання: м. Київ, судимість відсутня.

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»

* Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Місецький Владислав Олегович 08.08.1971

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "В.І.М", заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня 2 Примостка Данило Олександрович 07.04.1978

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", головний інженер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Дейнекіна Людмила Василівна 28.02.1977

м. Луганськ, Луганська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", менеджер з постачання, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Позднякова Юлія Вячеславівна 19.04.1955

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Мариненко Олексій Іванович 26.11.1986

с. Яблунівка, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Мариненко, зварювальник, місце проживання: с. Яблунівка, Лохвицький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Горбачова Наталія Володимирівна 31.12.1990

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»

* Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978 с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Калашник Олександр Вікторович 20.03.1983

м.Полтава , Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Квартирне управління" Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Скребкова Ксенія Станіславівна 14.09.1996

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Волошко Віталій Юрійович 23.03.1991

м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл. 4 Лашко Марина Сергіївна 05.10.1997

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня 5 Холод Алла Валеріївна 01.08.1980

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Кременчукводоканал", Оператор цеха водовідведення, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Лактіонов Юрій Геннадійович 17.10.1972

м. Харків, Харківська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький ліцей №11 "Гарант" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Вчитель, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Миколаєнко Юлія Сергіївна 12.09.1999

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, судимість відсутня.

13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

* Головач Олександр Леонідович 01.01.1975 с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Яцина Олександр Олександрович 29.12.1967

с. Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Транзит-Сервіс", Заступник директора, місце проживання: с. Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. 2 Вовк Сергій Миколайович 21.09.1962

смт Чорнобай, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "ШКІРАГР", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Погрібний Сергій Миколайович 12.09.1958

с. Велика Скельова, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Сьомик Олена Броніславівна 28.06.1959

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальна установа "Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Консультант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Калініченко Дарина Сергіївна 18.06.1994

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватне підприємство "Поло-Інвестбуд", Менеджер з постачання, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Дібров Дмитро Ігорович 02.01.1992

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник завідуючого адміністративно- господарського відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Скрильнік Ольга Анатоліївна 03.10.1979

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»