Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №3 (район Гвардійської, В.Кохнівки та частина Молодіжного)

Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.
Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).
Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.
Територіальний виборчий округ №3 (район Гвардійської, Великої Кохнівки та частина Молодіжного). Межі виборчих дільниць 531066 - 531070, 531073, 531076, 531078 - 531083, 531088.
1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»
|
*
|
Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969
с. Казанешти, Телелештський р-н
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Бордюг Євгеній Сергійович 09.02.1991
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне акціонерне товариство "Нова Лінія", Начальник відділу "Будівельні матеріали", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Саркісян Гайк Сергійович 06.10.1988
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА", Регіональний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Ткачук Вадим Володимирович 12.11.1982
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцьке лінійно- виробниче управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортних систем України", Начальник компресорної станції, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Гуржій Ірина Григорівна 14.03.1981
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Глибовець Наталя Миколаївна 13.01.1988
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцький ліцей № 4 "Кремінь" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Соціальний педагог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Носкін Вячеслав Олександрович 22.06.1982
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцька гімназія № 12 Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Одношевна Надія Олегівна 30.11.1988
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "КРЕМСПЕЦМАШ", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»
|
*
|
Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Лишевський Ігор Іванович 12.12.1985
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП ВТК "Лукас", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Дука Віра Іванівна 20.02.1962
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку № 16 по квт. 278 у м. Кременчуці, Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Макаренко Наталія Ігорівна 28.09.1983
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", Начальник відділу охорони навколишнього середовища, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Лобова Ольга Вячеславівна 17.08.1968
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "лікарня відновного лікування", Завідувач спеціалізованого терапевтичного відділення для реабілітації ЛНА на ЧАЕС, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Бабенко Віталій Анатолійович 29.09.1965
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Укрсервісбезпека, Начальник служби безпеки ", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Каоуд Катерина Василівна 04.12.1987
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНМП ЦПМСД №3 амбулаторія № 9, Лікар-педіатр, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Кагал Олег Володимирович 18.11.1958
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Авто-комплект", ТОВ "Євротранссервіс", Директор, судимість відсутня.
|
8
|
Іщенко Наталя Миколаївна 12.08.1971
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька гімназія №26, Вчитель інформатики та робототехніки, місце проживання: с. Деріївка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня.
3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»
|
*
|
Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Костромінов Сергій Анатолійович 17.04.1963
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", КП Кременчукводоканал, Механік транспортного цеху, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Шевченко Тетяна Василівна 27.07.1981
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Автодженезіс, менеджер з регіонального розвитку, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Павлушенко Катерина Валеріївна 18.08.1989
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПТУ №26, викладач, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Нестеренко Вікторія Володимирівна 11.06.1981
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Антоненко Олексій Васильович 08.01.1986
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Круглов Артем Павлович 03.01.1989
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Автодженезіс", менеджер із збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»
|
*
|
Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Гавриленко Артем Анатолійович 28.12.1983
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Жадько Володимир Васильович 20.04.1976
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП Кременчуцький обласний онкологічний диспансер ПОР, завідуючий стаціонарним відділенням, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Проценко Вадим Володимирович 14.08.1966
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А7311, командир, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Ботвина Наталя Василівна 17.01.1973
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Меллеодс Фармасьютинз LTD", провізор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Кравченко Олена Едуардівна 22.07.1972
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Інвалід 3групи, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
|
*
|
Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Сорока Максим Леонідович 02.10.1975
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Цимбал Валентина Іванівна 12.09.1961
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Кременчуцький ПНД, Медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Чорновол Сергій Олександрович 11.09.1978
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9, Сторож, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Антоненко Олександр Олександрович 18.06.1990
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП ВИРОБНИЧО- ТОРГОВА КОМПАНІЯ "Лукас", Комірник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Дроздова Юлія Євгеніївна 11.10.1980
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
|
*
|
Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Єгорова Наталя Петрівна 27.11.1962
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ПП "Рецитал", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Квашілава Сандро Отарієвич 01.06.1987
Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Зубашевська Анна Леонідівна 17.06.1986
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Фесенко Олександр Ігорович 02.06.1991
Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Андрейко Євгеній Іванович 28.02.1990
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»
|
*
|
Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981
м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Біденко Євгеній Миколайович 17.03.1981
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, "Укрпродторгсервіс" (готель "Кремінь"), директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Кульчинська Яна Юріївна 23.12.1988
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Арніка ФІД", заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Живило Ольга Володимирівна 22.09.1974
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, БО "Світло Надії", кейс-менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Маменко Микола Сергійович 05.04.1988
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП " Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни ", практичний психолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Калінов Андрій Петрович 02.08.1978
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, НВ ТОВ "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Марчук Інна Миколаївна 12.03.1978
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, UPSF з Pole Sport, Приватний підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Назарець Олег Степанович 03.07.1970
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавсьій області, начальник управління, місце проживання: с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
|
*
|
Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Грисюк Артем Сергійович
23.07.1985
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Правозахисне об’єднання "ФЕМІДА", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня
|
2
|
Бакай Тетяна Іванівна 03.11.1976
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Танзаніт ПРО", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Куліда Олена Анатоліївна 20.04.1977
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Інститут азіатської класики, Студентка, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Ляпун Віталій Вікторович 01.09.1994
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Єфіменко Ганна Миколаївна 30.04.1996
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
|
*
|
Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970
м. Баку
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Касіт Олександр Валерійович 08.02.1981
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Адвокатське об?’єднання "Декстро", адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Татарінов Вадим Вадимович 21.09.1973
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Філія "Кременчуцький інститут ВНЗ "університет імені Альфреда Нобеля", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Романов Ігор Вадимович 09.05.1973
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", SMART STORE, менеджер з постачання, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Коломієць Яна Петрівна 03.11.1987
Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О. Т. Богаєвського", медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Борт Лілія Олександрівна 16.02.1987
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Філія "Кременчуцький інститут ВНЗ "університет імені Альфреда Нобеля", фахівець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Брижаха Костянтин Григорович 03.11.1976
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Мале підприємство "Інтер’єр", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Царенко Наталія Анатоліївна 28.04.1978
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", 3 музична школа імені Калачевського, викладач вокалу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»
|
*
|
Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Сезько Олексій Анатолійович 18.06.1977
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Південна залізниця ВОХР, Начальник відділення, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Саксонська Ілона Олександрівна 17.01.1979
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Клініка "Ортосано", Адмінистратор, місце проживання: м. Марганець, Дніпропетровська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Кобилка Олег Анатолійович 07.08.1971
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Бегма Олег Геннадійович 12.03.1962
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Агопшук Ганна Миколаївна 15.12.1977
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Агопшук Г.М., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Дяченко Юлія Володимирівна 19.08.1979
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Петрова, Менеджер, місце проживання: м. Київ, судимість відсутня.
11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»
|
*
|
Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Місецький Владислав Олегович 08.08.1971
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "В.І.М", заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня
|
2
|
Примостка Данило Олександрович 07.04.1978
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", головний інженер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Дейнекіна Людмила Василівна 28.02.1977
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", менеджер з постачання, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Позднякова Юлія Вячеславівна 19.04.1955
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Мариненко Олексій Іванович 26.11.1986
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Мариненко, зварювальник, місце проживання: с. Яблунівка, Лохвицький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Горбачова Наталія Володимирівна 31.12.1990
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»
|
*
|
Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978
с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Калашник Олександр Вікторович 20.03.1983
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Квартирне управління" Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Скребкова Ксенія Станіславівна 14.09.1996
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Волошко Віталій Юрійович 23.03.1991
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл.
|
4
|
Лашко Марина Сергіївна 05.10.1997
Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня
|
5
|
Холод Алла Валеріївна 01.08.1980
Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Кременчукводоканал", Оператор цеха водовідведення, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Лактіонов Юрій Геннадійович 17.10.1972
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький ліцей №11 "Гарант" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Вчитель, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Миколаєнко Юлія Сергіївна 12.09.1999
Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, судимість відсутня.
13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
|
*
|
Головач Олександр Леонідович 01.01.1975
с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл.
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Яцина Олександр Олександрович 29.12.1967
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Транзит-Сервіс", Заступник директора, місце проживання: с. Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.
|
2
|
Вовк Сергій Миколайович 21.09.1962
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "ШКІРАГР", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Погрібний Сергій Миколайович 12.09.1958
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Сьомик Олена Броніславівна 28.06.1959
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальна установа "Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Консультант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Калініченко Дарина Сергіївна 18.06.1994
Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватне підприємство "Поло-Інвестбуд", Менеджер з постачання, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Дібров Дмитро Ігорович 02.01.1992
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник завідуючого адміністративно- господарського відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Скрильнік Ольга Анатоліївна 03.10.1979
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
|
*
|
Ярош Сергій Михайлович 05.07.1972
с. Заслучне, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Жаденов Михайло Олександрович 28.08.1990
Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Магнітторг", виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Українець Вадим Веніамінович 05.12.1962
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Полтавське обласне патологоанатомічне бюро", в. о. начальника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня
|
3
|
Цикильок Світлана Вікторівна 30.09.1972
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Найко Станіслав Андрійович 13.04.1959
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ КФ "Єврокомунсервіс", головний механік, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.