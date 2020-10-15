Сьогодні у Кременчуці COVID-19 діагностували у 46 людей

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Заразилися 25 жінок віком від 27 до 73 років та 20 чоловіків віком від 36 до 83 років, також захворів один підліток 17 років

17 жовтня в Кременчуці зареєстрували 46 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Такі дані наводить пресслужба мерії Кременчука. COVID-19 діагностували у 25 жінок віком від 27 до 73 років та 20 чоловіків віком від 36 до 83 років, також захворів один підліток 17 років.





38 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а вісім лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадах проводяться епідрозслідування, з'ясовується коло контактних осіб.



Всього у Кременчуці налічують 863 випадки коронавірусної хвороби, одужало 310 кременчужан, померло 24.