Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Сьогодні у Кременчуці COVID-19 діагностували у 46 людей

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 400

 

Заразилися 25 жінок віком від 27 до 73 років та 20 чоловіків віком від 36 до 83 років, також захворів один підліток 17 років

17 жовтня в Кременчуці зареєстрували 46 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Такі дані наводить пресслужба мерії Кременчука. COVID-19 діагностували у 25 жінок віком від 27 до 73 років та 20 чоловіків віком від 36 до 83 років, також захворів один підліток 17 років.


38 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а вісім лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадах проводяться епідрозслідування, з'ясовується коло контактних осіб.


Всього у Кременчуці налічують 863 випадки коронавірусної хвороби, одужало 310 кременчужан, померло 24.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: prm.ua
Теги: коронавірус коронавирус карантин
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