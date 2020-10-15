Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі двоє рибалок незаконно виловили 85 кг риби

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 1

 

Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 40 тисяч гривень

16 жовтня близько 6.00 у Кременчуцькому районі водні поліцейські Кременчука викрили двох порушників 51 та 41 років, які на території Кам’янського водосховища (в районі села Мала Кохнівка) незаконно виловлювали рибу. Таку інформацію надав відділ комунікації поліції Полтавщини.


Із використанням дюралевого човна та трьох ліскових сіток загальною довжиною близько 150 метрів браконьєри наловили понад 85 кілограм риби різних видів. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 40 тисяч гривень.


Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: браконьеры рыба рыбаки лодка сети водохранилище
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх