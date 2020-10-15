У Кременчуцькому районі двоє рибалок незаконно виловили 85 кг риби

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16 жовтня близько 6.00 у Кременчуцькому районі водні поліцейські Кременчука викрили двох порушників 51 та 41 років, які на території Кам’янського водосховища (в районі села Мала Кохнівка) незаконно виловлювали рибу. Таку інформацію надав відділ комунікації поліції Полтавщини.





Із використанням дюралевого човна та трьох ліскових сіток загальною довжиною близько 150 метрів браконьєри наловили понад 85 кілограм риби різних видів. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 40 тисяч гривень.





Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.