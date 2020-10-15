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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

У Верховній Раді «лежить» законопроєкт, яким хочуть штрафувати за маску на підборідді

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 641

 

За таке порушник може залишитися без максимум 225 гривень

У Верховній Раді перебуває законопроєкт №3891-1, який хочуть запровадити кримінальну відповідальність за неправильне носіння маски.
Йдеться про доповнення статті 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). У проєкті закону пропонують статтю 44-3 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:


Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.


Ті самі дії, якщо вони вчиненні особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, визначеними підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» , - тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 2250 грн.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: маска карантин законопроект Верховная Рада штраф
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