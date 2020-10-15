Судитимуть 8 учасників злочинної організації, які у Кременчуці продавали наркотики

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Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 8 людей, їм інкримінують керівництво та участь у злочинній організації, яка вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та інших кримінальних правопорушень (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 306; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України в редакції 05.04.2001 року).

За даними слідства, колишній правоохоронець створив стійке ієрархічне об’єднання з метою противоправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та продажу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Аби організація стабільно функціонувала, він залучив до діяльності людей, які мали дружні стосунки між собою, досвід, пов’язаний зі збутом наркотиків, широке коло покупців як серед наркозалежних, так і серед інших осіб. Для власного захисту обвинувачені використовували вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу.

Діяла організація упродовж червня 2019 – лютого 2020 років на території Кременчука. У справі встановили 20 епізодів.