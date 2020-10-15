У Кременчуці на вихідних посилили патрулювання вулиць

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 816

Правоохоронці забезпечують публічний порядок на вулицях та слідкують за дотриманням у місті карантинних обмежень

Цими вихідними у Кременчуці на патрулювання вулиць вийшли додаткові піші наряди поліції. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, правоохоронці забезпечують публічний порядок на вулицях, проводять профілактичну роботу серед населення, щоб не допустити вчинення правопорушень, та слідкують за дотриманням у місті карантинних обмежень.



До патрулювання задіяні працівники батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, військовослужбовці Національної гвардії та особовий склад Кременчуцького відділу поліції. Загалом на вулиці міста додатково вийшли близько 70 правоохоронців.





- Головне наше завдання: забезпечити безпечні умови проживання та перебування мешканців і гостей міста та зробити все можливе, щоб кожна людина почувалася захищеною. Посилені наряди поліції орієнтовані на надання допомоги громадянам, попередження правопорушень, а також на здійснення контролю за дотриманням карантинних обмежень та виборчого законодавства України, - повідомив Іван Жук, начальник Кремечуцького відділу поліції.





За першу ніч патрулювання наряди поліції склали 11 адміністративних протоколів та провели профілактичну роботу у 18 розважальних закладах. Переважна більшість протоколів складена за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та за порушення карантинних обмежень. Патрулювання міста триває.