У Кременчуці на вихідних посилили патрулювання вулиць

Правоохоронці забезпечують публічний порядок на вулицях та слідкують за дотриманням у місті карантинних обмежень
Цими вихідними у Кременчуці на патрулювання вулиць вийшли додаткові піші наряди поліції. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, правоохоронці забезпечують публічний порядок на вулицях, проводять профілактичну роботу серед населення, щоб не допустити вчинення правопорушень, та слідкують за дотриманням у місті карантинних обмежень.
До патрулювання задіяні працівники батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, військовослужбовці Національної гвардії та особовий склад Кременчуцького відділу поліції. Загалом на вулиці міста додатково вийшли близько 70 правоохоронців.
За першу ніч патрулювання наряди поліції склали 11 адміністративних протоколів та провели профілактичну роботу у 18 розважальних закладах. Переважна більшість протоколів складена за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та за порушення карантинних обмежень. Патрулювання міста триває.