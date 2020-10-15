В Україні за добу зафіксували 5 231 випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 207

У Полтавській області померло ще 3 людини
В Україні за добу зафіксували 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 207.
За даними МОЗ, станом на 9.00 18 жовтня в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних, 125 377 пацієнтів одужали (за добу – 1 264 людини). Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 356 випадків;
- Волинська область — 10 830 випадків;
- Дніпропетровська область — 10 933 випадки;
- Донецька область — 7 007 випадків;
- Житомирська область — 9 787 випадків;
- Закарпатська область — 11 736 випадків;
- Запорізька область — 6 365 випадків;
- Івано-Франківська область — 16 580 випадків;
- Кіровоградська область — 1 564 випадки;
- м. Київ — 30 463 випадки;
- Київська область — 12 684 випадки;
- Львівська область — 24 844 випадки;
- Луганська область — 2 422 випадки;
- Миколаївська область — 5 687 випадків;
- Одеська область — 18 729 випадків;
- Полтавська область — 5 877 випадків;
- Рівненська область — 15 882 випадки;
- Сумська область — 8 850 випадків;
- Тернопільська область — 17 361 випадок;
- Харківська область — 28 518 випадків;
- Херсонська область — 2 472 випадки;
- Хмельницька область — 10 818 випадків;
- Чернівецька область — 17 659 випадків;
- Черкаська область — 6 762 випадки;
- Чернігівська область — 6 686 випадків.
Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України надав інформацію про географію поширення інфекції на Полтавщині:
- Полтава – 3048 (86 нових випадків),
- Кременчук – 786 (31 новий випадок),
- Полтавський район – 254 (3 нові випадки),
- Миргород – 231 (5 нових випадків),
- Лубни – 135 (1 новий випадок),
- Лохвицький район – 125 (2 нові випадки),
- Горішні Плавні – 103,
- Кременчуцький район – 100,
- Зіньківський район – 84 (6 нових випадків),
- Кобеляцький район – 82 (1 новий випадок),
- Хорольський район – 78,
- Котелевський район – 71,
- Новосанжарський район – 71,
- Миргородський район – 68,
- Шишацький район – 67 (2 нові випадки),
- Диканський район – 64,
- Лубенський район – 61,
- Решетилівський район – 57,
- Глобинський район – 52,
- Гадяч – 47,
- Гребінківський район – 42,
- Великобагачанський район – 38 (2 нові випадки),
- Машівський район – 33,
- Карлівський район – 31,
- Пирятинський район – 29,
- Семенівський район – 27,
- Гадяцький район – 23,
- Козельщинський район – 23,
- Чутівський район – 22,
- Оржицький район – 16,
- Чорнухинський район – 9.
Одужали 1903 жителя області, продовжують лікування 3874 людини, зокрема, 158 дітей. Всього зареєстрували 100 летальних випадків, нових за добу – 3 (2 – у Кременчуці, один – на Лохвиччині).
Полтава потрапила у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.