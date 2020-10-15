Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
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Кременчук21
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 5 231 випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 207

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 417

 

У Полтавській області померло ще 3 людини

В Україні за добу зафіксували 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 207.


За даними МОЗ, станом на 9.00 18 жовтня в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних, 125 377 пацієнтів одужали (за добу – 1 264 людини). Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 356 випадків;
  • Волинська область — 10 830 випадків;
  • Дніпропетровська область — 10 933 випадки;
  • Донецька область — 7 007 випадків;
  • Житомирська область — 9 787 випадків;
  • Закарпатська область — 11 736 випадків;
  • Запорізька область — 6 365 випадків;
  • Івано-Франківська область — 16 580 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 564 випадки;
  • м. Київ — 30 463 випадки;
  • Київська область — 12 684 випадки;
  • Львівська область — 24 844 випадки;
  • Луганська область — 2 422 випадки;
  • Миколаївська область — 5 687 випадків;
  • Одеська область — 18 729 випадків;
  • Полтавська область — 5 877 випадків;
  • Рівненська область — 15 882 випадки;
  • Сумська область — 8 850 випадків;
  • Тернопільська область — 17 361 випадок;
  • Харківська область — 28 518 випадків;
  • Херсонська область — 2 472 випадки;
  • Хмельницька область — 10 818 випадків;
  • Чернівецька область — 17 659 випадків;
  • Черкаська область — 6 762 випадки;
  • Чернігівська область — 6 686 випадків.

 

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України надав інформацію про географію поширення інфекції на Полтавщині:

  • Полтава – 3048 (86 нових випадків),
  • Кременчук – 786 (31 новий випадок),
  • Полтавський район – 254 (3 нові випадки),
  • Миргород – 231 (5 нових випадків),
  • Лубни – 135 (1 новий випадок),
  • Лохвицький район – 125 (2 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 103,
  • Кременчуцький район – 100,
  • Зіньківський район – 84 (6 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 82 (1 новий випадок),
  • Хорольський район – 78,
  • Котелевський район – 71,
  • Новосанжарський район – 71,
  • Миргородський район – 68,
  • Шишацький район – 67 (2 нові випадки),
  • Диканський район – 64,
  • Лубенський район – 61,
  • Решетилівський район – 57,
  • Глобинський район – 52,
  • Гадяч – 47,
  • Гребінківський район – 42,
  • Великобагачанський район – 38 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 33,
  • Карлівський район – 31,
  • Пирятинський район – 29,
  • Семенівський район – 27,
  • Гадяцький район – 23,
  • Козельщинський район – 23,
  • Чутівський район – 22,
  • Оржицький район – 16,
  • Чорнухинський район – 9.
Сьогодні у Кременчуці COVID-19 діагностували у 46 людей


Одужали 1903 жителя області, продовжують лікування 3874 людини, зокрема, 158 дітей. Всього зареєстрували 100 летальних випадків, нових за добу – 3 (2 – у Кременчуці, один – на Лохвиччині).


Полтава потрапила у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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