В Україні за добу зафіксували 5 231 випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 207

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У Полтавській області померло ще 3 людини

В Україні за добу зафіксували 5 231 новий випадок коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 207.



За даними МОЗ, станом на 9.00 18 жовтня в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних, 125 377 пацієнтів одужали (за добу – 1 264 людини). Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 356 випадків;

Волинська область — 10 830 випадків;

Дніпропетровська область — 10 933 випадки;

Донецька область — 7 007 випадків;

Житомирська область — 9 787 випадків;

Закарпатська область — 11 736 випадків;

Запорізька область — 6 365 випадків;

Івано-Франківська область — 16 580 випадків;

Кіровоградська область — 1 564 випадки;

м. Київ — 30 463 випадки;

Київська область — 12 684 випадки;

Львівська область — 24 844 випадки;

Луганська область — 2 422 випадки;

Миколаївська область — 5 687 випадків;

Одеська область — 18 729 випадків;

Полтавська область — 5 877 випадків;

Рівненська область — 15 882 випадки;

Сумська область — 8 850 випадків;

Тернопільська область — 17 361 випадок;

Харківська область — 28 518 випадків;

Херсонська область — 2 472 випадки;

Хмельницька область — 10 818 випадків;

Чернівецька область — 17 659 випадків;

Черкаська область — 6 762 випадки;

Чернігівська область — 6 686 випадків.

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України надав інформацію про географію поширення інфекції на Полтавщині:

Полтава – 3048 (86 нових випадків),

Кременчук – 786 (31 новий випадок),

Полтавський район – 254 (3 нові випадки),

Миргород – 231 (5 нових випадків),

Лубни – 135 (1 новий випадок),

Лохвицький район – 125 (2 нові випадки),

Горішні Плавні – 103,

Кременчуцький район – 100,

Зіньківський район – 84 (6 нових випадків),

Кобеляцький район – 82 (1 новий випадок),

Хорольський район – 78,

Котелевський район – 71,

Новосанжарський район – 71,

Миргородський район – 68,

Шишацький район – 67 (2 нові випадки),

Диканський район – 64,

Лубенський район – 61,

Решетилівський район – 57,

Глобинський район – 52,

Гадяч – 47,

Гребінківський район – 42,

Великобагачанський район – 38 (2 нові випадки),

Машівський район – 33,

Карлівський район – 31,

Пирятинський район – 29,

Семенівський район – 27,

Гадяцький район – 23,

Козельщинський район – 23,

Чутівський район – 22,

Оржицький район – 16,

Чорнухинський район – 9.





Одужали 1903 жителя області, продовжують лікування 3874 людини, зокрема, 158 дітей. Всього зареєстрували 100 летальних випадків, нових за добу – 3 (2 – у Кременчуці, один – на Лохвиччині).





Полтава потрапила у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.