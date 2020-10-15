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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині в оселі 24-річного хлопця знайшли корпус гранати та набої

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 158

 

За фактом незаконного поводження з боєприпасами відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 КК України

На Полтавщині поліцейські задокументували факт незаконного зберігання боєприпасів. Слідчі провели обшук у квартирі 24-річного жителя одного з сіл колишнього Великобагачанського району і виявили корпус гранати (ймовірно Ф-1) та близько 100 набоїв калібру 5.45, які можуть бути бойовими. Про це повідомляє Миргородський відділ поліції Полтавської області.


Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. За фактом незаконного поводження з бойовими припасами відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, слідчі з’ясовують джерело походження зброї та мотиви її зберігання.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: оружие граната боеприпасы патроны обыск
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