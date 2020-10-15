Мрії, страшні таємниці й елегантний їжачок: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Лоран Гунель «Человек, который хотел быть счастливым»
Кожна людина мріє бути щасливою, але дуже часто ця мрія так ніколи й не здійснюється. Постійно щось заважає, якісь обставини, на перший погляд, абсолютно непереборні, ще щось дуже-дуже важливе.
Юліан, головний герой цієї книги, молодий здоровий та… відчайдушно невдоволений життям, хоча, якщо подивитися об’єктивно, йому нічого не заважає бути щасливим. Одного разу опинившись на Балі, він потрапляє в загублене серед тропічних лісів поселення, де знайомиться зі старим цілителем, про якого на острові ходять легенди. Мудрий старець лікує не тіло, а душу людини. Йому відома одна істина: те, в що ми віримо, стає нашою реальністю та визначає наше життя.
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Мюриель Барбери «Элегантность ежика»
Це другий роман авторки, що зробив її відомою не тільки у Франції, а й далеко за її межами.
Дівчинка-підліток, розумна та освічена не по роках, похилого віку консьєржка, що вивчає філософію та слухає Моцарта, багатий японець, що на схилі літ оселився в розкішній паризькій квартирі… Про те, що зв’язує цих людей, як змінюється їхнє життя після того, як вони випадково знаходять один одного, ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю захоплюючу книгу.
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Павел Калебин «Рассвет, который наступит»
В невеликому містечку відбуваються дивні речі, які загадковим чином співпадають з грандіозними планами по забудові околиці. Таке враження, що потурбоване місце розкриває страшні таємниці далекого минулого.
Ось у центрі цих подій і опинилася експерт-криміналіст Юлія, яка абсолютно, як їй здається, не готова до відповідальності, яка звалилася на неї.