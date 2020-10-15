Мрії, страшні таємниці й елегантний їжачок: що кременчужанам почитати на вихідних

Лоран Гунель «Человек, который хотел быть счастливым»

Кожна людина мріє бути щасливою, але дуже часто ця мрія так ніколи й не здійснюється. Постійно щось заважає, якісь обставини, на перший погляд, абсолютно непереборні, ще щось дуже-дуже важливе.

Юліан, головний герой цієї книги, молодий здоровий та… відчайдушно невдоволений життям, хоча, якщо подивитися об’єктивно, йому нічого не заважає бути щасливим. Одного разу опинившись на Балі, він потрапляє в загублене серед тропічних лісів поселення, де знайомиться зі старим цілителем, про якого на острові ходять легенди. Мудрий старець лікує не тіло, а душу людини. Йому відома одна істина: те, в що ми віримо, стає нашою реальністю та визначає наше життя.