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Кременчук, Культура, Кременчуг

Мрії, страшні таємниці й елегантний їжачок: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 72

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Лоран Гунель «Человек, который хотел быть счастливым»

Кожна людина мріє бути щасливою, але дуже часто ця мрія так ніколи й не здійснюється. Постійно щось заважає, якісь обставини, на перший погляд, абсолютно непереборні, ще щось дуже-дуже важливе.

Юліан, головний герой цієї книги, молодий здоровий та… відчайдушно невдоволений життям, хоча, якщо подивитися об’єктивно, йому нічого не заважає бути щасливим. Одного разу опинившись на Балі, він потрапляє в загублене серед тропічних лісів поселення, де знайомиться зі старим цілителем, про якого на острові ходять легенди. Мудрий старець лікує не тіло, а душу людини. Йому відома одна істина: те, в що ми віримо, стає нашою реальністю та визначає наше життя.  

Мюриель Барбери «Элегантность ежика»

Це другий роман авторки, що зробив її відомою не тільки у Франції, а й далеко за її межами.

Дівчинка-підліток, розумна та освічена не по роках, похилого віку консьєржка, що вивчає філософію та слухає Моцарта, багатий японець, що на схилі літ оселився в розкішній паризькій квартирі… Про те, що зв’язує цих людей, як змінюється їхнє життя після того, як вони випадково знаходять один одного, ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю захоплюючу книгу.


 


 

Павел Калебин «Рассвет, который наступит»

В невеликому містечку відбуваються дивні речі, які загадковим чином співпадають з грандіозними планами по забудові околиці. Таке враження, що потурбоване місце розкриває страшні таємниці далекого минулого.

Ось у центрі цих подій і опинилася експерт-криміналіст Юлія, яка абсолютно, як їй здається, не готова до відповідальності, яка звалилася на неї.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: библиотека книги
компанія «Інтера Люкс»
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