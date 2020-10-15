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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Чому на поховання хворих на COVID-19 у Кременчуці різні прайси?

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 860

 
Це питання з’ясовували на засіданні бюджетної депутатської комісії

Поховання померлих від COVID-19 для родичів обходиться у суми, які різняться в рази. Чому так – розбиралася бюджетна депутатська комісія 16 жовтня. Депутат Оксана Піддубна навела інформацію: в одному випадку таке поховання коштувало родичам 4492 грн. Інший прайс був на 12089 грн. Вона припускає, що прайси різняться для тих людей, хто обізнаний – і перераховує вартість послуг і для необізнаних – якщо людина мовчки платить за прайсом, виставленим СКРП (Спецкомбінатом ритуальних послуг).

 

Натомість директор СКРП Віталій Стефаненко стверджує, що різниця в ціні на товари.

 

- Різниця в рахунках можлива від того, які товари вибирають родичі померлих від COVID або не від COVID. Від цього залежить і остаточна ціна, - заявив директор СКРП.

 

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Він навів приклад: вартість труни коливається від 870 грн до 30 000 грн, і право родичів вибирати ту чи іншу труну. Те саме, за його словами, стосується і послуг спецкомбінату.

 

Депутати зауважили, що є факти, коли родичам померлих на СКРП просто не показують дешеві труни – і тому вони змушені вибирати дорогі товари. Директор департаменту ЖКГ Іван Москалик пояснив, що товар тільки-но отримали та, можливо, не встигли виставити.

 

Із усього почутого під час засідання комісії ми зрозуміли, що родичам померлих (у якому б горі вони не були) варто обов’язково звертати увагу на прайс від СКРП та контролювати, які послуги туди вписують.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: СКРП ритуальные услуги COVID-19 коронавірус коронавирус
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