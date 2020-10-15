Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №4 (Молодіжний)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).





Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Територіальний виборчий округ №4 (Молодіжний). Межі виборчих дільниць 531084 - 531087, 531089 - 531098.









1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»





* Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969 с. Казанешти, Телелештський р-н Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Волкова Валерія Миколаївна 07.06.1984

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "ЗЕУС НЕТ", Юрист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Мусієнко Дар’я Андріївна 19.01.2001

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Комунальне підприємство "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", Кореспондент, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Гориславець Сергій Анатолійович 14.06.1989

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", Ведучий розважальних програм, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Зорін Геннадій Юрійович 21.08.1971

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Салімов Ігор Ростиславович 21.08.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни" Полтавської обласної ради, Інженер з метрології, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Лопатников Володимир Вадимович 15.02.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "ТЕХНТРОН", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Сенченко Анастасія Михайлівна 16.10.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "ЗЕУС НЕТ", Бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Роженко Олександр Анатолійович 06.10.1965

с. Погреби, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ТОВ "Торговий дім"Укртатнафта", Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Яворський Вячеслав Вікторович 04.05.1961

с. Видошня, Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Мельник Михайло Іванович 12.08.1959

смт Транспортний, Магаданська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ГО " СК Легіон", Тренер з боксу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Пшенична Анна Леонідівна 31.01.1985

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ", Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення юридичного управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Котляренко Людмила Григорівна 07.01.1958

м.Есиль Тургайський р-н, Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцькаміська комплексна дитячо-юнацька школа №1, Інженер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Волошин Василь Васильович 10.01.1971

с. Кияшки, м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ГО "СК Легіон-спорт", Старший тренер збірної України по дзюдо, тренер-викладач, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

* Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Чепур Євгеній Юрійович 02.12.1988

м. Кандалакша, Мурманська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фрілансер сезонних проектів у сфері розваг, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Мельник Андрій Васильович 28.07.1962

м. Ачинськ, Красноярський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста", заступник директори з міжнародної діяльності, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Нагаєв Станіслав Львович 04.06.1968

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Автотрейд Плюс", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шутило Юлія Вікторівна 04.05.1986

м. Вінниця, Вінницька обл., Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Автодженезіс, маркетолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Рухля Олександра Сергіївна 07.03.1999

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Студентка, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Замковий Олександр Вікторович 23.03.1980

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

* Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Мирна Наталія Миколаївна 17.08.1980

с. Пронозівка, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, аспірант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Скрипець Олег Володимирович 27.04.1979

м. Запоріжжя, Запорізька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ СРБУ "Кременчукліфт", технічний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Білька Анатолій Михайлович 24.01.1956

с. Решетники, Новосанжарський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т.Богаєвського", лікар-інфекціоніст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Гончар Олександр Володимирович 03.02.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Кісенко Олена Анатоліївна 19.08.1969

с. Бехтери, Голопристанський р-н, Херсонська обл. Громадянка України, освіта незакінчена вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

* Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Ткаченко Олександр Юрійович 10.09.1979

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ГО "Громадський споживчий контроль", Голова ГО "Громадський споживчий контроль", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Цибрій Олег Анатолійович 02.05.1989

м. Когалим, Тюменська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП ВТК "Лукас", Комірник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Петренко Денис Сергійович 03.12.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ", Начальник зміни електростанції, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Морозова Тетяна Сергіївна 09.02.1992

с. Остап’є, Великобагачанський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ДЦ" Україна місто КРЕМЕНЧУК, Касир – консультант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Останіна Юлія Олександрівна 20.04.1984

с. Баткен, Ошська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Лікувально-діагностичний центр "Європейська медицина", Медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

* Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Гава Віталій Сергійович 25.08.1979

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", Тимчасово не працює, місце проживання: с. Демидівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Фофанов Олександр Сергійович 14.04.1959

м. Одеса, Одеська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцька обласна станція переливання крові, лікар-трансфузіолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Котова Тетяна Михайлівна 18.03.1987

м. Луганськ, Луганська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", Полтавська ОО ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ", керівник, місце проживання: м. Луганськ, Луганська обл., судимість відсутня. 4 Шевчук Артем Вікторович 05.06.1979

м. Донецьк, Донецька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Профітайм", IT фахівець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Майборода Анастасія Едуардівна 10.06.1997

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»

* Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981 м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Сідерка Тетяна Анатоліївна 08.09.1971

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП "Самталі", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Хмілевський Олександр Володимирович 21.08.1979

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ГО "Нове серце", керівник соціального відділу (благодійність), місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Петрова Тетяна Григорівна 14.10.1988

с. Степанівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Побережний Артем Сергійович 17.01.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Торговий дім Кременчукнафтопродуктсервіс", інженер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Богомол Індіра Аманбеківна 27.05.1984

с. Виноградне, Чуйський р-н, Чуйська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Агеєва Анастасія Валеріївна 26.03.1997

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта незакінчена вища, безпартійна, Кременчуцький Національний університет ім. М. Остроградського, студентка, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

* Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Боженко Андрій Володимирович 26.02.1994

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Білоус Роман Борисович 07.10.1980

с. Білоусівка Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Горби, Глобинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Захаріна Олена Василівна 01.07.1986

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "Світлодін", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шульга Наталя Сергіївна 24.04.1985

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Ткаченко Яна Олександрівна 06.02.1984

м.Верхівцеве, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

* Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970 м. Баку Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Чураков Федір Миколайович 04.07.1974

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Чураков Федір Миколайович, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Масляний Олександр Анатолійович 20.01.1987

м. Жовті Води, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Автогаражний кооператив "Молодіжний", ОСББ "Рідний дім 25", "Рідний дім 23", голова правління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Березянський Олександр Вадимович 01.02.1986

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Березянский Олександр Вадимович, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Сідненко Марина Вікторівна 09.02.1965

м. Волгоград Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Філія "Кременчуцький інститут ВНЗ "університет імені Альфреда Нобеля", старший викладач, місце проживання: м. Світловодськ, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Острікова Юлія Миколаївна 06.11.1988

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Балала Андрій Вікторович 05.08.1981

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", тимчасово не працює, судимість відсутня. 7 Воля Тетяна Анатоліївна 17.08.1976

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

* Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Гавеля Олена Миколаївна 10.12.1980

с. Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Гавеля О.М., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Коваль Олена Григорівна 17.05.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Компанія" ТЕРРА -Макс, інженер землевпорядник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Кобилка Ірина Сергіївна 10.10.1984

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Коваленко Віталій Анатолійович 06.05.1980

м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Коваленко В.А., місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Сезько Сергій Миколайович 06.12.1974

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Кременчуцька муніципальна варта, Водій, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»

* Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Климович Костянтин Юрійович 02.10.1985

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", керівник відділу по роботі з клієнтами, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Буханець Тетяна Миколаївна 06.04.1985

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", Приватний нотаріус, діловод, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Овчарик Володимир Жаннович 05.03.1967

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Акціонерне товариство "Ощадбанк", головний спеціаліст кредітного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Примостка Павло Сергійович 16.07.1977

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоцентр Кременчуг 2012", інженер механік, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Лимонченко Оксана Миколаївна 29.11.1974

смт Павлиш, Онуфрієвський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛаЛогістік", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»

* Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978 с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Макаров Андрій Ігорович 15.09.1995

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Начальник управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Копилова Дарина Олегівна 06.04.2002

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Подовжній Руслан Юрійович 26.02.1999

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Янкевич Назар Сергійович 10.02.2002

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Ботош Валентина Іванівна 17.01.1968

с. Соснівка, Олександрівський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцька гімназія №31 Кременчуцької міської ради Полтавської області, Вчитель початкових класів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Ворожба Євдокія Василівна 11.08.1947

с. Харіно, Староруський р-н, Новгородська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Захаренко Дмитро Вікторович 17.10.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Спецсервіс- Кременчук", Заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

* Головач Олександр Леонідович 01.01.1975 с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Калашник Віктор Васильович 19.10.1963

с. Мануйлівка, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості, Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Кальченко Олександр Вікторович 26.07.1973

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Начальник відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Заможська Алла Сергіївна 26.09.1976

с. Перекопівка, Роменський р-н, Сумська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Коваленко Михайло Михайлович 26.05.1969

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "Локомотив-сервіс", Фінансовий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Тесленко Людмила Олексіївна 06.06.1953

с. Оболонь, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Марченко Анатолій Миколайович 18.06.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "Феррострой", Інженер-енергетик, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Дем’яненко Валентина Іванівна 01.11.1966

с. Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Головний спеціаліст, місце проживання: с. Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.

14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»