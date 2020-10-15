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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Карантинні реалії: відзавтра на Полтавщині заборонені масові заходи за участі понад 10 осіб

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 792

 

Заклади харчування та громадський транспорт поки що продовжують працювати

Відзавтра, 19 жовтня, на Полтавщині заборонені будь-які масові заходи за участі понад 10 осіб, як у приміщеннях, так і на відкритих територіях (концерти, зібрання тощо). Такі карантинні обмеження ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.


Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що громадський транспорт поки що продовжує роботу, його рух не обмежують. Проте якщо епідситуація погіршиться, що можуть запровадити жорсткіші карантинні заходи – рух громадського транспорту зупинять (насамперед у Полтаві), як це було у квітні.


Заклади харчування також працюватимуть (виключенням є нічні години), однак відповідні установи перевірятимуть їхню роботу та перевізників.


- В усіх районах області 30% ліжок у лікарнях від загальної кількості мають бути виділені для хворих коронавірусом. Крім того, пропонуємо хоча б на тиждень-два призупинити планові консультації в поліклініках, - сказав директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак.


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Так як Полтава потрапила до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, там заборонили відвідування закладів освіти, крім учнів (вихованців) закладів дошкільної освіти, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів.


Зазначимо, що відповідні рівні епіднебезпеки встановили на 14 днів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин
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