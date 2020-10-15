Карантинні реалії: відзавтра на Полтавщині заборонені масові заходи за участі понад 10 осіб

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 792

Заклади харчування та громадський транспорт поки що продовжують працювати

Відзавтра, 19 жовтня, на Полтавщині заборонені будь-які масові заходи за участі понад 10 осіб, як у приміщеннях, так і на відкритих територіях (концерти, зібрання тощо). Такі карантинні обмеження ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.





Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що громадський транспорт поки що продовжує роботу, його рух не обмежують. Проте якщо епідситуація погіршиться, що можуть запровадити жорсткіші карантинні заходи – рух громадського транспорту зупинять (насамперед у Полтаві), як це було у квітні.





Заклади харчування також працюватимуть (виключенням є нічні години), однак відповідні установи перевірятимуть їхню роботу та перевізників.





- В усіх районах області 30% ліжок у лікарнях від загальної кількості мають бути виділені для хворих коронавірусом. Крім того, пропонуємо хоча б на тиждень-два призупинити планові консультації в поліклініках, - сказав директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак.









Так як Полтава потрапила до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, там заборонили відвідування закладів освіти, крім учнів (вихованців) закладів дошкільної освіти, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів.





Зазначимо, що відповідні рівні епіднебезпеки встановили на 14 днів.