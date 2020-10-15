Де і коли 19 жовтня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
19 жовтня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Чкалова, 60-135;
- вул. Новокагамлицька, 2-47;
- вул. Сєрова, 5-46;
- вул. Продольна, 1/13-23;
- пров. Кагамлицький 2-28/20;
- пров. Чкалова, 22-34;
- пров. Інтернаціональний, 12-28;
- пров. Ювілейний, 4-23;
- школа №15;
- квартал 278, 11;
- квартал 278, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Богдана Хмельницького, 32-58;
- вул. Недогарська, 3-24;
- вул. Тракторна, 3-9;
- вул. 8 Березня, 7-9;
- вул. Нова, 15-27;
- пров. Недогарський, 4-16;
- пров. Богдана Хмельницького, 3-10.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Космонавтів, 39-76;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Бородинський 1-21;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.