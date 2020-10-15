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Де і коли 19 жовтня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 153

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

19 жовтня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Чкалова, 60-135;
  • вул. Новокагамлицька, 2-47;
  • вул. Сєрова, 5-46;
  • вул. Продольна, 1/13-23;
  • пров. Кагамлицький 2-28/20;
  • пров. Чкалова, 22-34;
  • пров. Інтернаціональний, 12-28;
  • пров. Ювілейний, 4-23;
  • школа №15;
  • квартал 278, 11;
  • квартал 278, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Богдана Хмельницького, 32-58;
  • вул. Недогарська, 3-24;
  • вул. Тракторна, 3-9;
  • вул. 8 Березня, 7-9;
  • вул. Нова, 15-27;
  • пров. Недогарський, 4-16;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3-10.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Космонавтів, 39-76;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Бородинський 1-21;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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