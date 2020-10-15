Де і коли 19 жовтня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

19 жовтня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Чкалова, 60-135;

вул. Новокагамлицька, 2-47;

вул. Сєрова, 5-46;

вул. Продольна, 1/13-23;

пров. Кагамлицький 2-28/20;

пров. Чкалова, 22-34;

пров. Інтернаціональний, 12-28;

пров. Ювілейний, 4-23;

школа №15;

квартал 278, 11;

квартал 278, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Богдана Хмельницького, 32-58;

вул. Недогарська, 3-24;

вул. Тракторна, 3-9;

вул. 8 Березня, 7-9;

вул. Нова, 15-27;

пров. Недогарський, 4-16;

пров. Богдана Хмельницького, 3-10.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):