Борщ визнали нематеріальною культурною спадщиною України

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Вперше в українській історії подачі елементу до Національного переліку включили загальноукраїнський елемент, а не регіональний

Борщ внесуть до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики України одноголосно підтримала таке рішення. Вперше в українській історії подачі елементу до Національного переліку включили загальноукраїнський елемент, а не регіональний.





Це реалізувалося за ініціативи голови громадської організації ГО «Інститут культури України», кулінарного експерта Євгена Клопотенка. Рік його команда їздила Україною та збирала рецепти цієї страви, аби сформувати облікову карту для подачі на розгляд Експертної ради. Під час експедиції їх найбільше вразив борщ з крові щойно заколеного кабана, який знайшли члени громадської організації у Шацьку, що на Волині.





Всього до Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини включать 5 елементів, серед яких «Культура приготування українського борщу», а також: