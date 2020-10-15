Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Культура, Україна, Світ

Борщ визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 463

 

Вперше в українській історії подачі елементу до Національного переліку включили загальноукраїнський елемент, а не регіональний

Борщ внесуть до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики України одноголосно підтримала таке рішення. Вперше в українській історії подачі елементу до Національного переліку включили загальноукраїнський елемент, а не регіональний.


Це реалізувалося за ініціативи голови громадської організації ГО «Інститут культури України», кулінарного експерта Євгена Клопотенка. Рік його команда їздила Україною та збирала рецепти цієї страви, аби сформувати облікову карту для подачі на розгляд Експертної ради. Під час експедиції їх найбільше вразив борщ з крові щойно заколеного кабана, який знайшли члени громадської організації у Шацьку, що на Волині.


Всього до Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини включать 5 елементів, серед яких «Культура приготування українського борщу», а також:

  • технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»;
  • великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;
  • борщівська народна вишивка;
  • карпатське ліжникарство.
1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ivona.bigmir.net
Теги: борщ культурное наследие культурна спадщина
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх