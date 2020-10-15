ХК «Кременчук» «вигриз» перемогу в «Донбаса» й зрівнює рахунок у фінальній серії

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 140

Сьогодні, 18 жовтня, в Дружківці відбувся шостий поєдинок фіналуміж «Донбасом» і «Кременчук». До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог між клубами був 3:2 на користь донецьких хокеїстів.





«Донбас» - «Кременчук» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Рахунок в серії 3:3

Шайби: 0:1 - Денискін (Коробов), 2:51, 0:2 - Кисельов (Толстушко - Серанов), 31:20, 1:2 - Захаров (Кутугін), 43:40.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Кобелєв, Пангелов-Юлдашев - Журавльов; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Бірюков - Сигарьова, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Костіков.

Кременчук: (Гордюшин); (Новицький); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Варава ; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Чемерілов - Волков - Орлов, Гриценко (А) - Пукс (А) - Савченко, Коробов - Дубінін - Денискин.





У першому періоді першим номером грали гості - вже на 3 хвилині «Кременчук» вийшов вперед: Коробов віддав під кидок Денискіна, а той не схибив і відправив шайбу точно в дальню «дев'ятку» воріт. Кременчуцька команда продовжувала гнати свою лінію. На 8 хвилині у Созонова був непоганий шанс подвоїти рахунок в матчі, але «Донбас» виручив воротар Трифонов.





У господарів за перший період було два по-справжньому гольових моментів. Перший виник на 11 хвилині - небезпечно кидав Коренчук, але Новицький, не без зусиль впорався з шайбою. А другий - у Монса. Форвард «Донбасу» викочувався один на один з воротарем, але Новицький відбив шайбу, не дозволивши господарям зрівняти рахунок.





У другій двадцятихвилинці, сценарій гри змінився. Господарі на початку грали першим номером, отужно провели першу половину, але «Кременчук» вистояв і ближче до екватора вирівняв гру. На 12 хвилині підопічні Олександрв Савицького вдало розіграли більшість і Кисельов з подачі Толстушка подвоїв рахунок - 2:0. За 2 хвилини до кінця періоду обидві команди могли забити. Спочатку, після кидка Туркіна, Новицький зробив черговий сейв, а потім, вже свій гольовий момент не зміг реалізувати Созонов. Викотився один в один з воротарем, він не зміг забити з близької відстані - шайба, після його кидка пройшла поруч зі штангою.





Третій період почався з п'ятихвилинного більшості донеччан. Цього разу, підопічні Вітера змогли реалізувати перевагу в одного гравця. На 44 хвилині, після кидка Кутугіна від синьої лінії Новицький щитками відбив шайбу, але, першим на добиванні виявився форвард «Донбасу» Захаров - 2:1.





Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький:

- Вся серія проходить настільки завзято і цікаво. Хлопці показують по обидва боки такий хокей, що відзначати якийсь матч по-іншому, ніж перед цим, я просто не знаю... Бойовий шостий матч. І ми щасливі, що попереду сьома гра.





Головний тренер «Донбасу» Сергій Вітер:

- Невдала гра, програли. Ми створюємо моменти, потрібно реалізовувати. Суперник теж б'ється від ножа. Проти нас б'ються всі від ножа. Пояснюємо це кожен день. Але, нічого, ми знову їдемо битися за чемпіонство.





Тепер доля чемпіонства вирішиться у Кременчуці 20 жовтня.