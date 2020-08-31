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Кременчук, Політика

Депутаты не проголосовали за увольнение директора спецкомбината ритуальных услуг Стефаненко

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 619 Коментарів: 2

 

Финансовые скандалы, связанные с СКРУ, их не смутили

Сегодня, 3 сентября, депутаты Кременчугского горсовета не поддержали предложение уволить и. о. директора коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) Виталия Стефаненко. За его увольнение проголосовали лишь 8 человек.


Предложение об увольнении Стефаненко внесла депутат Пиддубная. Она ссылалась на то, что с СКРУ постоянно связаны финансовые скандалы. Как пример привела скандальное захоронение умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко. За похороны СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч – при этом взял деньги за услуги, которые не предоставлял (этот факт подтвердила комиссия, проводившая служебное расследование).


Также депутат сообщила, что работники СКРУ (11 человек) написали открытое письмо мэру Кременчуга – жалуются на давление со стороны директора СКРУ и сообщают о махинациях на комбинате.


В связи с этими фактами депутат требовала уволить и. о директора СКРУ.


Мэр поставил предложение Пиддубной на голосование. При этом сказал:


– Я за бред не голосую.


Депутаты не поддержали предложение. Решение не прошло.


Пиддубная спросила мэра, не в доле ли он со Стефаненко, если тот после стольких скандалов остается на руководящей должности?

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: смерть от коронавируса похороны финансовые махинации служебная проверка Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 668
mangust-1:
Сьогодні, 13:53

У всих мерів це була і є "кормушка",де на людському горі заробляються непогані гроші.Тому і нинішній **** буде тримати цього директора скільки зможе.


9 0
315
canek:
Сьогодні, 14:03

Конечно в доле! И не только он!


5 0

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