Депутаты не проголосовали за увольнение директора спецкомбината ритуальных услуг Стефаненко

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 619 Коментарів: 2

Финансовые скандалы, связанные с СКРУ, их не смутили

Сегодня, 3 сентября, депутаты Кременчугского горсовета не поддержали предложение уволить и. о. директора коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) Виталия Стефаненко. За его увольнение проголосовали лишь 8 человек.



Предложение об увольнении Стефаненко внесла депутат Пиддубная. Она ссылалась на то, что с СКРУ постоянно связаны финансовые скандалы. Как пример привела скандальное захоронение умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко. За похороны СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч – при этом взял деньги за услуги, которые не предоставлял (этот факт подтвердила комиссия, проводившая служебное расследование).





Также депутат сообщила, что работники СКРУ (11 человек) написали открытое письмо мэру Кременчуга – жалуются на давление со стороны директора СКРУ и сообщают о махинациях на комбинате.



В связи с этими фактами депутат требовала уволить и. о директора СКРУ.



Мэр поставил предложение Пиддубной на голосование. При этом сказал:





– Я за бред не голосую.





Депутаты не поддержали предложение. Решение не прошло.





Пиддубная спросила мэра, не в доле ли он со Стефаненко, если тот после стольких скандалов остается на руководящей должности?