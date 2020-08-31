Активісти на сесії прохали звернути увагу на депутата, який організував свято у День пам'яті

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 668 Коментарів: 1

29 серпня до Дня пам'яті захисників у Кременчуці пройшов ряд пам'ятних заходів, проте на Раківці відбулося свято. З відповідною заявою на сесії звернувся активіст Леонід Харченко. За інформацією АТОвця, захід організував депутат Геннадій Іванян.





- Ви розумієте, що зробили дурницю, у день трауру Ви організували свято та підставили дітей? - звернувся Леонід Харченко. - Я до останнього думав, що його підставили... Чому ви не зробили свято 30 серпня? Й звертаюся до депутатів не підтримувати рішення, яке на сесію виніс депутат Іванян.





Зауважимо, що на сесію додатковим питанням винесли - звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Верховної Ради України, Президента України та Центральної виборчої комісії з вимогою забезпечення реалізації конституційних прав громадян України, які проживають на території Донецької та Луганської областей.