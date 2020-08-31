Активісти на сесії прохали звернути увагу на депутата, який організував свято у День пам'яті

Також кременчужанин закликав депутатів не підтримувати рішення - звернення щодо голосування на всій території України, враховуючи тимчасово окуповані території
29 серпня до Дня пам'яті захисників у Кременчуці пройшов ряд пам'ятних заходів, проте на Раківці відбулося свято. З відповідною заявою на сесії звернувся активіст Леонід Харченко. За інформацією АТОвця, захід організував депутат Геннадій Іванян.
Зауважимо, що на сесію додатковим питанням винесли - звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Верховної Ради України, Президента України та Центральної виборчої комісії з вимогою забезпечення реалізації конституційних прав громадян України, які проживають на території Донецької та Луганської областей.