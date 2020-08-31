Суд скасував 17-тисячний штраф, призначений кременчуцькому маршрутнику

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 667 Коментарів: 2

27 серпня Полтавський апеляційний суд розглянув скаргу на постанову судді Автозаводського районного суду Кременчука від 30 березня. Водія маршрутки притягнули до адміністративної відповідальності за те, що він 23 березня перевозив 18 пасажирів. Мав перевозити 10 пасажирів.









В апеляційній скарзі чоловік просив скасувати постанову судді, а провадження закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).





При цьому водій не заперечив факт керування машиною, проте зазначив, що не є суб'єктом вказаного адміністративного правопорушення, оскільки не здійснював регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху. Звернув увагу на зміни, які були внесені до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року, згідно з якими дозволено перевезення в режимі маршрутного таксі кількості пасажирів, яка відповідає половині сидячих місць в автобусі.





Також зазначив, що 30 березня на належний йому автомобіль було видано погодження маршруту руху на період карантину на перевезення пасажирів в кількості 21 особа.





Суд задовольнив апеляційну скаргу. Постанову судді Автозаводського районного суду Кременчука від 30 березня скасували, а провадження закрили через відсутність події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП України.





Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.





З текстом постанови можна ознайомитися тут.