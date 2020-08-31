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Надзвичайні новини

Оголосили підозру кременчужанам, які продавали вогнепальну зброю і наркотики

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 321

Стартові пістолети переробляли під вогнепальну зброю

Трьом кременчужанам оголосили про підозру у продажі вогнепальної зброї та наркотиків. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловіків підозрюють:

  • у незаконному носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконній переробці вогнепальної зброї, вчинених повторно, організованою групою;
  • незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 263-1, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, кременчужани через інтернет купували запчастини та стартові пістолети і переробляли їх на вогнепальну зброю, яку потім продавали. Гроші ділили між собою. Окрім цього, вказані особи займалися реалізацією канабісу та метамфетаміну.


Викрили незаконну діяльність у червні 2020 року.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: наркотики огнестрельное оружие
компанія «Інтера Люкс»

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