Оголосили підозру кременчужанам, які продавали вогнепальну зброю і наркотики

Стартові пістолети переробляли під вогнепальну зброю
Трьом кременчужанам оголосили про підозру у продажі вогнепальної зброї та наркотиків. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловіків підозрюють:
За даними слідства, кременчужани через інтернет купували запчастини та стартові пістолети і переробляли їх на вогнепальну зброю, яку потім продавали. Гроші ділили між собою. Окрім цього, вказані особи займалися реалізацією канабісу та метамфетаміну.
Викрили незаконну діяльність у червні 2020 року.