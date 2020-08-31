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Захисників України нагородили на сесії Кремечуцької міської ради

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 194

 

Грамоти вручив міський голова перед засіданням сесії

На засіданні сесії Кременчуцької міської ради вручили подяки міського голови матері кременчуцького захисника Валентині Шевченко за виховання сина та справжнього чоловіка, який став на захист миру і безпеки, який віддав життя за єдину і незалежну Україну. Подяку перед початком сесії вручив міський голова Віталій Малецький.


 

Грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за важливий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки української державності, мужність та героїзм, проявлені під час звільнення міста Слов’янськ, він нагородив кременчужан, військовослужбовців В/Ч А0281 Павла Радченка (отримала нагороду дружина) та Ігоря Синьовича.


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: нагородження АТО ООС війна сесія
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