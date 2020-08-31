Захисників України нагородили на сесії Кремечуцької міської ради

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На засіданні сесії Кременчуцької міської ради вручили подяки міського голови матері кременчуцького захисника Валентині Шевченко за виховання сина та справжнього чоловіка, який став на захист миру і безпеки, який віддав життя за єдину і незалежну Україну. Подяку перед початком сесії вручив міський голова Віталій Малецький.





Грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за важливий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки української державності, мужність та героїзм, проявлені під час звільнення міста Слов’янськ, він нагородив кременчужан, військовослужбовців В/Ч А0281 Павла Радченка (отримала нагороду дружина) та Ігоря Синьовича.



