У Кременчуцькому районі розшукують чоловіка, який не з'являвся вдома дві доби

Третього вересня до чергової частини Козельщинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 1 вересня пішов з дому 57-річний Котьо Михайло Юрійович. Чоловік живе у селі Горбані (колишній Козельщинський район). До цього часу не повернувся, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.
Опис: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся коротке світле, очі синього кольору, одягнений у блакитну футболку, сірі шорти, босоніжки сірого кольору.
За попередньою інформацією, Михайло може перебувати в Кременчуці.
Якщо володієте інформацією щодо місця перебування чоловіка, повідомте її до Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області за телефоном: 0534231293, 0674044616 - чергова частина.