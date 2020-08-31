У Кременчуцькому районі розшукують чоловіка, який не з'являвся вдома дві доби

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Третього вересня до чергової частини Козельщинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 1 вересня пішов з дому 57-річний Котьо Михайло Юрійович. Чоловік живе у селі Горбані (колишній Козельщинський район). До цього часу не повернувся, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Опис: зріст близько 160 см, середньої тілобудови, волосся коротке світле, очі синього кольору, одягнений у блакитну футболку, сірі шорти, босоніжки сірого кольору.





За попередньою інформацією, Михайло може перебувати в Кременчуці.





Якщо володієте інформацією щодо місця перебування чоловіка, повідомте її до Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області за телефоном: 0534231293, 0674044616 - чергова частина.