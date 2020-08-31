«Фиолетовую» сетку в Кременчуге будут валить с помощью СБУ и МВС

21 августа в Кременчуге создан Комитет общественности по противодействию агитаторским сеткам на местных выборах. Об этом на сессии горсовета 3 сентября сообщил депутат Иванян.
При комитете создана рабочая группа, в состав которой вошли представители МВД и СБУ. Первое заседание комитета состоялось 2 сентября в отеле «Кремень».
Иванян сообщил, что активные кременчужане могут приобщаться к работе комитета. Когда он сообщит, мы вам расскажем.
Последние пять лет в Кременчуге уже открыто говорят о мощной агитаторской сетке команды Шаповалова-Малецкого, чаще её называют «фиолетовой сеткой». В городе сложилось мнение, что эта сетка при любом раскладе приводит к власти членов означенной команды. Сетка давно перестала быть мифом, многие городские политики в разговоре с «Телеграфом» утверждают, что и на предстоящих местных выборах фиолетовая сетка сделает своё дело – приведет к власти своего кандидата. И этим кандидатом с высокой степенью вероятности будет Виталий Малецкий.
А депутат Иванян – один из основных его конкурентов. Не только ему, но и прочим кандидатам было бы неплохо, если бы в Кременчуге удалось нейтрализовать противоправные действия агитаторских сеток. Вот только есть сомнения, действительно ли МВД и СБУ этим займется?
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.