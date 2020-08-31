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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

«Фиолетовую» сетку в Кременчуге будут валить с помощью СБУ и МВС

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 1 723 Коментарів: 3

 

В городе создан Комитет по противодействию агитаторским сеткам

21 августа в Кременчуге создан Комитет общественности по противодействию агитаторским сеткам на местных выборах. Об этом на сессии горсовета 3 сентября сообщил депутат Иванян.


При комитете создана рабочая группа, в состав которой вошли представители МВД и СБУ. Первое заседание комитета состоялось 2 сентября в отеле «Кремень».


Иванян сообщил, что активные кременчужане могут приобщаться к работе комитета. Когда он сообщит, мы вам расскажем.


Последние пять лет в Кременчуге уже открыто говорят о мощной агитаторской сетке команды Шаповалова-Малецкого, чаще её называют «фиолетовой сеткой». В городе сложилось мнение, что эта сетка при любом раскладе приводит к власти членов означенной команды. Сетка давно перестала быть мифом, многие городские политики в разговоре с «Телеграфом» утверждают, что и на предстоящих местных выборах фиолетовая сетка сделает своё дело – приведет к власти своего кандидата. И этим кандидатом с высокой степенью вероятности будет Виталий Малецкий.


А депутат Иванян – один из основных его конкурентов. Не только ему, но и прочим кандидатам было бы неплохо, если бы в Кременчуге удалось нейтрализовать противоправные действия агитаторских сеток. Вот только есть сомнения, действительно ли МВД и СБУ этим займется?

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: фиолетовая сетка сетка агитаторов местніе віборі віборі в Кременчуге политтехнологии СБУ МВД общественность Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

332
Andron777:
Сьогодні, 12:47

Давно пора. Це просто нахабство виходячи з під'зду кожен день бачити це неподобство обклаяні всі двері та стіни. При тому, що повертаючись з роботи я не лінюся все це **** здирати та кидати в урну. Вранці все знову обклеяно...


26 3
1 668
mangust-1:
Сьогодні, 14:05

"сітка"-це не тільки наклейка агіток.Основне завдання "сітки" -гарантована кількість вкинутих бюлетнів за конкретного кандидата.Раніше правоохоронні органи її "не бачили" по команді сабакова.Члени сітки отримували кошти в залежності від участі.Розробка і фінансування,утримання і репетиції цього протиправного дійства започаткував покійний мер,відповідальний-головач.

Якщо МВС і СБУ отримають команду "фас"-сітці кінець.Вони отримають інформацію і самі розбіжаться.А громадські організації вони не злякаються.


5 1
315
canek:
Сьогодні, 14:06

Это точно. А оплата была произведена за расположение на информационном стенде? Или опять за счет налогов!?


3 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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