«Фиолетовую» сетку в Кременчуге будут валить с помощью СБУ и МВС

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 1 723 Коментарів: 3

21 августа в Кременчуге создан Комитет общественности по противодействию агитаторским сеткам на местных выборах. Об этом на сессии горсовета 3 сентября сообщил депутат Иванян.



При комитете создана рабочая группа, в состав которой вошли представители МВД и СБУ. Первое заседание комитета состоялось 2 сентября в отеле «Кремень».





Иванян сообщил, что активные кременчужане могут приобщаться к работе комитета. Когда он сообщит, мы вам расскажем.



Последние пять лет в Кременчуге уже открыто говорят о мощной агитаторской сетке команды Шаповалова-Малецкого, чаще её называют «фиолетовой сеткой». В городе сложилось мнение, что эта сетка при любом раскладе приводит к власти членов означенной команды. Сетка давно перестала быть мифом, многие городские политики в разговоре с «Телеграфом» утверждают, что и на предстоящих местных выборах фиолетовая сетка сделает своё дело – приведет к власти своего кандидата. И этим кандидатом с высокой степенью вероятности будет Виталий Малецкий.



А депутат Иванян – один из основных его конкурентов. Не только ему, но и прочим кандидатам было бы неплохо, если бы в Кременчуге удалось нейтрализовать противоправные действия агитаторских сеток. Вот только есть сомнения, действительно ли МВД и СБУ этим займется?