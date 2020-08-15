Чиновники нашли виновного в деле о скандальном захоронении Людмилы Дяченко – это подлый мошенник компьютер

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 3 715 Коментарів: 14

СКРУ могилу не копал, три катафалка не присылал, но 20 тысяч взял – а вернул только 1000

Чиновники провели проверку по делу о скандальном захоронении умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко. За похороны кременчугский коммунальный спецкомбинат ритуальных услуг (СКРУ) содрал с её семьи 20 тысяч гривен – в том числе и за услуги, которые не предоставлял. Чиновники мэрии пришли к выводу, что виновен в этом компьютер и сбой в программном обеспечении. Из 20 тысяч семье вернули тысячу. Хотя по версии «Телеграфа», за непредоставленные услуги вернуть должны были 8473 гривны.



Людмила Дяченко умерла 24 мая в больнице «Кременчугской». Её тело без согласия родных забрали сотрудники СКРУ. Они же проводили захоронение, которое обошлось семье в 20 тысяч гривен. В частности, с семьи дважды взяли деньги за перенос гроба по тарифу выходного дня (2 860 грн и 3 820 грн), хотя хоронили в будний день, в понедельник. Также взяли деньги за три катафалка (2 080 грн, 2 583 грн, 814 грн) – хотя прислали на похороны один катафалк. Взяли деньги и за рытье могилы, которую, по словам потерпевших, не рыли, и за демонтаж плитки, которую не демонтировали.



«ТелеграфЪ» опубликовал материал об этом. По факту публикации полиция начала уголовное производство по ст. 190 ККУ (мошенничество). Мы направили запросы директору департамента ЖКХ Москалику и директору СКРУ Стефаненко с требованием провести служебное расследование по факту захоронения Людмилы Дяченко и ответить, почему с потерпевших взяли деньги по тарифу выходного дня за двойной перенос гроба и др. Директор департамента ЖКХ ответил, что департамент не является распорядителем запрашиваемой информации. Директор СКРУ ответил, что мы запрашиваем непубличную инфомацию.





На июньской сессии депутат Пиддубная потребовала провести служебную проверку на СКРУ. Депутаты поддержали предложение. Чиновники провели проверку. Результаты должны были обнародовать 15 июля, но не обнародовали. И два месяца отказывались предоставить отчет о результатах проверки и «Телеграфу», и депутату горсовета. Получить отчет удалось лишь в конце августа. Вы можете его прочесть ниже. Его стоит прочесть, чтобы понимать, кому мы, налогоплательщики, платим очень приличные зарплаты.







Вот состав комиссии исполкома, проводившей служебную проверку – все профессионалы, неопытных активистов и малограмотных старушек среди них нет:

В. Декусар (вице-мэр, глава комиссии);

О.Шаумян (начальник отдела по правовым вопросам департамента ЖКХ);

Е. Бутенко (1-й заместитель директора департамента ЖКХ);

В. Котляр (депутат горсовета, глава депкомиссии по вопросам ЖКХ);

Е. Матвиец (главный специалист планово-экономического отдела департамента ЖКХ);

В. Мирошниченко (директор юридического департамента исполкома);

И. Москалик (директор департамента ЖКХ).

Эти профессионалы пришли к выводу, что во всем виноват компьютер, давший сбой – это по его вине с семьи Дяченко кременчугские коммунальники содрали 20 тысяч, в том числе и за услуги, которые не предоставляли.



Теперь давайте смотреть, что было в реальности, а что нарыли профессионалы из исполкома. В СКРУ мужу умершей Людмилы Дяченко дали два счета-фактуры и два чека к ним. Счета и чеки перед вами.





Первый счет № ЗУ-0006857 на сумму 11 086 грн Он стандартный, в нем указан перечень предоставленных услуг (16 позиций) и их цена. По этому чеку у «Телеграфа» был лишь один вопрос – почему коммунальники взяли с потерпевших деньги за перенос гроба по тарифу выходного дня (2860 грн), хотя хоронили Людмилу Дяченко в понедельник?













Второй счет № ЗУ-0006858 вызывает намного больше вопросов. Он выдан на сумму 8695 грн и состоит из одной строчки – «ритуальные услуги». В нем нет расшифровки, какие ритуальные услуги предоставил СКРУ потерпевшим. Возникает вопрос – какие же ещё услуги предоставлял спецкомбинат, если все необходимые услуги уже вошли в первый чек и были оплачены заказчиком? Посмотрите в чек №2 и узнаете, какие.









Оказывается, сотрудники СКРУ ещё раз носили гроб туда-сюда – и заказчику пришлось опять заплатить по тарифу выходного дня (3820 грн). Кроме того, по этому чеку он заплатил ещё за два катафалка – 2583 грн и 814 грн Получается, на похороны его жены прибыл почти правительственный кортеж из трех катафалков и автобуса. Также Дяченко заплатил за рытье могилы (493 грн) и демонтаж намогильной плитки (814 грн).



«ТелеграфЪ» настаивал, чтобы комиссия выяснила, копали ли сотрудники СКРУ могилу в селе Большие Крынки, и демонтировали ли они там намогильную плитку? Потерпевшие Дяченко утверждали, что могилу вырыли местные копачи, а намогильной плитки и вовсе не было.



Вы не поверите, но комиссия действительно установила, что сотрудники СКРУ не рыли могилу и не демонтировали плитку! Только выводы у комиссии вышли довольно дикие. В её отчете указано:





– Громадянин Дяченко І. І. не сплачував кошти в розмірі 763 грн за копання могили, демонтаж намогильної плитки у селі Великі Кринки у зв’язку з тим, що працівники комунального підприємства “Спеціалізований комбінат ритуальних послуг” не надавали цю послугу.









Как же не оплачивал? Очень даже оплачивал, чек перед вами. Очевидно же: если сотрудники СКРУ не рыли могилу и не демонтировали плитку, значит кассир СКРУ внес в чек фиктивные услуги и заказчик их оплатил!

Но нет, профессионалы из исполкома утверждают, что заказчик не платил, и чек им не указ.



Следующий вывод исполкомовских профессионалов настолько же ошеломителен. Они заявляют, что заказчик заплатил за перенос гроба только один раз – 2860 гривен. Их нисколько не смущает, что есть два чека, выданных СКРУ, по которым заказчика заставили оплатить перенос гроба дважды – сперва за 2860 гривен, а потом за 3820.



На вопрос «Телеграфа», почему с человека содрали деньги по тарифу выходного дня, хотя хоронили в будний, спецы из исполкома тоже нашли классный ответ – оказывается, с человека взяли деньги не по тарифу выходного дня, а по тарифу за перенос гроба с покойником, умершим от коронавирусной инфекции. И, как вы уже догадались, у кременчугских спецов эти цены оказались одинаковыми. При этом в отчете комиссии не указан документ, которым по состоянию на 25 мая (день похорон) были бы утверждены такие цены. На тот момент действовал прайс СКРУ от 02.05.2020 0н был выложен на сайте исполкома. Вот его фрагмент:









Теперь его заменили на новый от 15.06.2020, там уже есть расценки по COVID-19. Но он появился уже после похорон Людмилы Дяченко. И он никаким образом не оправдывает то, что в СКРУ с потерпевших содрали деньги за мифическую копку могилы и такие же мифические катафалки. Если с человека брали деньги за COVID-19, почему не выдали соответствующий счет и чек?



О катафалках. По чекам потерпевший Дяченко заплатил за три катафалка и один автобус, хотя утверждал, что на похороны прибыл один катафалк и один автобус. Соответственно, «ТелеграфЪ» требовал от комиссии ответ на вопрос: сколько катафалков СКРУ прислал на похороны? Один или три?



Члены комиссии ответили в своей ошеломляющей манере: Дяченко заплатил за один катафалк и один автобус. Да как же за один катафалк?! В чеках указано, что за один катафалк он заплатил 2080 грн (720+280+1080), за второй – 2583 грн, и за третий – 814 грн Но у чиновников из команды Малецкого своя арифметика – у них 1+1+1=1.







В итоге комиссия пришла к выводу, что расхождения в фактически предоставленных услугах и в услугах, за которые СКРУ выставил счета, произошли из-за сбоя в работе программного обеспечения. Во всем виноват глупый и наглый мошенник-компьютер.



В отчете комиссии также указано, что потерпевшему Дяченко после проверки вернули 1000 гривен и он больше не имеет претензий к СКРУ. Но по нашим подсчетам, если сотрудники СКРУ не носили гроб повторно (3820 грн), не рыли могилу (493 грн), не демонтировали намогильную плитку (763 грн), не присылали два дополнительных катафалка (2583 грн и 814 грн), то СКРУ должен вернуть потерпевшему 8473 гривны, а не 1000.



К счастью для себя, потерпевший живет в Больших Крынках, а не в Кременчуге, и, мы надеемся, никогда больше не будет иметь дела с кременчугским СКРУ. Но мы-то с вами живем в Кременчуге, и нам по-любому придется иметь дело с СКРУ. Это грустно, потому что теперь, после проверки, очевидно, что происходит. Чиновники всю вину свалили на компьютер и программное обеспечение. Но ведь счета выставлял и чеки выдавал кассир, а не автомат. Мы оставляем за собой право думать – если кассира не наказали, значит он всё делал с санкции руководства. А если руководство СКРУ не наказали, значит оно действует с санкции вышестоящего руководства.



Кстати, о наказании. Никто не наказан. И ничьи злоупотребления не выявлены. Комиссия рекомендовала директору СКРУ Стефаненко проанализировать причины, по которым сотрудники СКРУ внесли в счета услуги, которые не предоставлялись.



Это ещё не финал. Кременчугская полиция по публикации в «Телеграфе» открыла криминальное производство по ст. 190 ККУ (мошенничество), проводится досудебное расследование. Дело ещё не закрыто. Об этом «Телеграфу» сообщила пресс-офицер Анна Васенко.













Отчет комиссии исполкома