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Полиция проводит проверку по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 582 Коментарів: 2

 

За эти похороны СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч

По факту публикации в «Телеграфе» – «Коммунальный бизнес на мертвых: за похороны умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко СКРУ содрал с её семьи 20 тысяч» – начато уголовное производство, материалы внесены в ЕГРДР. Полиция проводит досудебное расследование. Об этом «Телеграфу» сообщила пресс-офицер полиции Анна Волювач.


Начальник кременчугской полиции подполковник Жук сказал:


 


– Триває досудове розслідування, ми скерували запити і до СКРП теж, аби витребувати відповідні документи по похованню тощо. Слідчий працює. Ми теж звернули увагу на те, що поховання відбувалося у понеділок, а гроші з потерпілих узяли як за поховання у вихідні дні.



23 июня «ТелеграфЪ» опубликовал материал о смерти и похоронах Людмилы Дяченко. Она умерла от коронавирусной инфекции 24 мая в инфекционном отделении больницы «Кременчугской». Её тело, а также паспорт, медики без согласия родственников отдали сотрудникам кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) для спецзахоронения.


За похороны СКРУ взял с семьи умершей 20 тысяч гривен.


Когда мы сравнили чеки, предоставленные родственниками Людмилы, с прайсом коммунального спецкомбината ритуальных услуг, оказалось, что семью Дяченко заставили дважды оплатить перенос гроба – и взяли с них по максимуму (2 860 грн и 3 820 грн), как за работу в выходные и праздничные дни, хотя похороны состоялись в понедельник, 25 мая.


Кроме того, по чекам выходило, что на похоронах Людмилы Дяченко использовались три катафалка и один автобус – в то время как её родственники утверждали, что на похоронах видели два микроавтобуса, а не четыре. Но заплатили они СКРУ за четыре единицы транспорта, причем за один из катафалков с них взяли деньги, как за работу в неурочное время – хотя похороны состоялись в рабочее время, в первой половине дня.


Также СКРУ взял с семьи Дяченко плату за рытье могилы и демонтаж намогильной плитки, укрепленной бетоном (тоже максимальную цену) – хотя родственники утверждают, что могилу на кладбище в селе Большие Крынки рыли местные копачи,а не СКРУ, и демонтажа плитки там не было, потому что плитки нигде не было, только свежевырытая земля.

 

«ТелеграфЪ» опубликовал чеки об оплате и страницы прайса СКРУ. Теперь этим занимается полиция. Мы расскажем читателям о результатах досудебного расследования.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 смерть в больнице похороны ритуальные услуги досудебное расследование смерть от коронавируса Глобино Кременчуг Великі Кринки могила чеки катафалк
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

279
canek:
Сьогодні, 14:07

Посадить бы всех. 

А где комментарии ульянова? Борца за "справедливость". 


8 0
185
Piton78:
Сьогодні, 14:17

Вже давно час потрусити цю шараж-монтаж контору. Це вже не вперше з ними виникають скандали не так давно навіть наш "чесній мер" їх прикривав так що йому також не зайвим було б задати питання!


4 0

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