Вболівальники визначили кращого гравця «Кременчука» в УХЛ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 159

Також хокеїст презентував шлем з лицарськими обладунками та левом

Завершилося опитування «Найкращий хокеїст ХК «Кременчук» в «регулярці» сезону-2019/20». За інформацією пресслужби хокейного клубу, кращим гравцем у складі кременчужан став воротар В’ячеслав Новицький. Він набрав 881 голос. На другому і третьому місцях захисники – Всеволод Толстушко (580) і Владислав Грицьких (570).





Усього в опитуванні взяли участь 2322 вболівальника.









Новицький поповнив ряди ХК «Кременчук» у цьому сезоні і надійно застовпив за собою місце першого воротаря команди. Багато в чому завдяки впевненій грі В’ячеслава кременчужани достроково виграли регулярний чемпіонат-2019/20 УХЛ-Парі-Матч, пропустивши найменше шайб у лізі – 64.





В’ячеслав Новицький кращий в лізі за багатьма показниками серед воротарів: пропускав в середньому менше всіх шайб – 1,42; найкращий відсоток відбитих кидків – 93,3% і здобув найбільшу кількість перемог – 28.



34 поєдинки зіграв голкіпер «містян» Новицький – він більше всіх в лізі був на льоду в регулярному чемпіонаті – 2032,26 хвилини. У семи іграх В’ячеслав відставив свої ворота сухими. Тому не дивно, що на його рахунку три нагороди найкращого гравця УХЛ – в вересні, листопаді та грудні.





Додамо, що кременчужани пропустили у меншості 13 голів – це найкращий показник в лізі (відстояли свої ворота в 91%).

Всеволод Толстушко став найкращим бомбардиром у складі ХК «Кременчук» серед захисників – 32 (12+20), а Владислав Грицьких на другому місці – 27 (11+16).





Цікаво, що В’ячеслав Новицький презентував новий шлем. Він виконаний в кольорах кременчуцького клубу. Також на ньому крім ігрового номера зображені лицарські обладунки та лев, як символ сили.



