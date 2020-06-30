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Надзвичайні новини

Крадіжки, шахрайства, зберігання наркотиків відсьогодні — не злочини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 010 Коментарів: 3

 

У кримінальному процесі починає діяти інститут кримінальних проступків

У середу, 1 липня 2020 року, набувають чинності зміни до законодавства: у кримінальному процесі починає діяти інститут кримінальних проступків, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.


Скоро за п'янку за кермом буде «світити» кримінальна відповідальність


Зокрема, до кримінальних проступків законодавцем віднесено понад 100 складів кримінальних правопорушень.

Серед них найбільш поширені:

  • некваліфіковані крадіжки;
  • шахрайства;
  • спричинення легких тілесних ушкоджень;
  • зберігання наркотичних засобів без мети збуту;
  • хуліганство;
  • підробка документів тощо.

За вчинення проступку Кримінальним кодексом передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.


Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюватиметься у формі дізнання у стислі строки:

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: криминал проступок
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

858
shoni1970:
Сьогодні, 13:16

Цигане не зря мальчика Зеленским назвали: почти весь их промысел декриминализовали.


9 1
265
gansit:
Сьогодні, 13:16

Срочно разрешите защиту частной собственности,вплоть до применения огнестрельного оружия.


15 0
367
evgeniys:
Сьогодні, 13:56

Теперь за кражу кабелей из люков будут на месте отпускать, тогда уж пусть помогают довезти краденое домой, тяжело ж нести ...


1 0

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