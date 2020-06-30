Крадіжки, шахрайства, зберігання наркотиків відсьогодні — не злочини

У середу, 1 липня 2020 року, набувають чинності зміни до законодавства: у кримінальному процесі починає діяти інститут кримінальних проступків, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.
Зокрема, до кримінальних проступків законодавцем віднесено понад 100 складів кримінальних правопорушень.
Серед них найбільш поширені:
За вчинення проступку Кримінальним кодексом передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюватиметься у формі дізнання у стислі строки: