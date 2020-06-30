Крадіжки, шахрайства, зберігання наркотиків відсьогодні — не злочини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 010 Коментарів: 3

У середу, 1 липня 2020 року, набувають чинності зміни до законодавства: у кримінальному процесі починає діяти інститут кримінальних проступків, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.









Зокрема, до кримінальних проступків законодавцем віднесено понад 100 складів кримінальних правопорушень.

Серед них найбільш поширені:

некваліфіковані крадіжки;

шахрайства;

спричинення легких тілесних ушкоджень;

зберігання наркотичних засобів без мети збуту;

хуліганство;

підробка документів тощо.

За вчинення проступку Кримінальним кодексом передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.





Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюватиметься у формі дізнання у стислі строки: