Мінімальний розмір аліментів збільшився: у скільки кременчужанам обійдуться діти

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В Україні з 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму. Відповідно до чинного законодавства, від зазначеного показника залежить й гарантований мінімальний розмір аліментів, який складає 50% від прожиткового мінімуму, повідомляє пресслужба Північно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Відтак, для малечі віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів становитиме 929,5 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 1 159 гривень.





Стягувачам варто знати, що процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.





До речі, з початку року фахівці юстиції стягнули понад 235 мільйонів гривень аліментів на користь 40 тисяч дітей. У тому числі, на Полтавщині було стягнуто 105,4 мільйона гривень на користь більше 17 тисяч дітей.