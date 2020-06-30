Дрон контролюватиме використання сільгоспземель на Полтавщині

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Використання земель сільськогосподарського призначення й водного фонду моніторитимуть за допомогою дрона. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

В області триває аудит використання земель сільськогосподарського призначення й водного фонду. Створена Інтерактивна карта водних об’єктів державної власності, придатних для рибогосподарських потреб. Її розробляли фахівці Департаменту агропромислового розвитку ОДА та Полтавської державної аграрної академії.









За допомогою безпілотного літального апарату моніторитимуть стан використання земельних ділянок державної й комунальної власності. Програму, яка опрацьовуватиме дані, одержані за його допомогою, розробили фахівці Полтавської державної аграрної академії.





Директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА Сергій Фролов розповів, що дрон почнуть використовувати незабаром, під час виїздів робочих груп на місця.





- Застосовуватимемо дрон для проведення обльотів територій, щоб встановити відповідність оброблюваних площ до визначених у договорах оренди. З’ясовуватимемо, чи насправді земельні ділянки, які не виділені в оренду, не використовуються, чи не розорані їх частини. Обов’язково проводитимемо моніторинг розораних сінокосів і пасовищ. Дані, одержані за допомогою дрона, дозволять чітко визначити межі й площі відповідних ділянок, – зазначив Сергій Фролов. – Дотепер такої технології не застосували.





Відповідно до алгоритму проведення моніторингу земель нині перевірку на місцях проводять робочі комісії, створені в райдержадміністраціях. До кінця липня інформацію за підсумками аудиту вони мають надати облдержадміністрації. Потім на місця виїжджатиме робоча група, до складу якої входитимуть представники Департаменту агропромислового розвитку ОДА, зокрема, відділу моніторингу ефективності використання земельних та водних ресурсів, а також Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.