Сьогодні, 1 липня, двоє нових знайомих з парку вкрали у кременчужанки гроші і мобільний, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Про крадіжку постраждала повідомила поліцейським близько 4.00. Жінка розповіла, що двоє молодиків, з якими вона познайомилася в парку, її обікрали.
Патрульні отримали детальний опис осіб та почали відпрацьовувати орієнтування. Згодом, на вулиці Небесної Сотні, інспектори звернули увагу на чоловіка схожого за описом. Заявниця його впізнала.
Для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.