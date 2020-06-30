Двоє нових знайомих з парку вкрали у кременчужанки гроші і мобільний

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 120

Одного з них затримали

Сьогодні, 1 липня, двоє нових знайомих з парку вкрали у кременчужанки гроші і мобільний, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Про крадіжку постраждала повідомила поліцейським близько 4.00. Жінка розповіла, що двоє молодиків, з якими вона познайомилася в парку, її обікрали.





Патрульні отримали детальний опис осіб та почали відпрацьовувати орієнтування. Згодом, на вулиці Небесної Сотні, інспектори звернули увагу на чоловіка схожого за описом. Заявниця його впізнала.





Для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





Якщо у вас сталася подібна ситуація, намагайтеся не втратити самовладання і запам'ятайте будь-які особливості одягу, зовнішності (татуювання, особливі прикмети), поведінку нападників та одразу телефонуйте на лінію 102. Чим швидше інформація про злочин надійде в поліцію, тим більше шансів, що порушники будуть спіймані, а викрадене майно повернуто законному власнику.