Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.06.2020 22:50
Підтверджені:
Україна44334
Кременчук119
Хворі:
Україна24060
Кременчук7
Одужало:
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 493

 

Статистика захворювання на коронавірус в Україні та Полтавській області

Станом на ранок 1 липня у Полтавській області лабораторно підтвердили 319 випадків захворювання на коронавірус. Загалом одужали вже 270 жителів області, продовжують лікування 36 людей. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.


Два нових випадки COVID-19 зареєстровані в Кременчуці


По містах і районах:

  • Кременчук – 120 (2 нові випадки),
  • Полтава – 58 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 33,
  • Кобеляцький район – 17,
  • Горішні Плавні – 15,
  • Полтавський і Миргородський райони – по 14,
  • Зіньківський район – 10,
  • Лубни – 6 (1 новий випадок),
  • Глобинський і Карлівський райони – по 5,
  • Оржицький,
  • Чутівський райони – по 4,
  • Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
  • Хорольський район – 3 (1 новий випадок),
  • Машівський і Котелевський райони – по 1.

В Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 1 липня (станом на 9:00) в Україні


44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки. Загалом проведено 666 147 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1876 випадків;
  • Волинська область — 2427 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1090 випадків;
  • Донецька область — 484 випадки;
  • Житомирська область — 1408 випадків;
  • Закарпатська область — 2961 випадок;
  • Запорізька область — 572 випадки;
  • Івано-Франківська область — 2438 випадків;
  • Кіровоградська область — 647 випадків;
  • м. Київ — 5138 випадків;
  • Київська область — 2610 випадків;
  • Львівська область — 5578 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 447 випадків;
  • Одеська область — 1712 випадків;
  • Полтавська область — 319 випадків;
  • Рівненська область — 3784 випадки;
  • Сумська область — 297 випадків;
  • Тернопільська область — 1930 випадків;
  • Харківська область — 2169 випадків;
  • Херсонська область — 193 випадки;
  • Хмельницька область — 805 випадків;
  • Чернівецька область — 4850 випадків;
  • Черкаська область — 645 випадків;
  • Чернігівська область — 538 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус коронавирус
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