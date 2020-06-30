5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині

Статистика захворювання на коронавірус в Україні та Полтавській області
Станом на ранок 1 липня у Полтавській області лабораторно підтвердили 319 випадків захворювання на коронавірус. Загалом одужали вже 270 жителів області, продовжують лікування 36 людей. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.
По містах і районах:
- Кременчук – 120 (2 нові випадки),
- Полтава – 58 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 33,
- Кобеляцький район – 17,
- Горішні Плавні – 15,
- Полтавський і Миргородський райони – по 14,
- Зіньківський район – 10,
- Лубни – 6 (1 новий випадок),
- Глобинський і Карлівський райони – по 5,
- Оржицький,
- Чутівський райони – по 4,
- Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
- Хорольський район – 3 (1 новий випадок),
- Машівський і Котелевський райони – по 1.
В Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 1 липня (станом на 9:00) в Україні
44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки. Загалом проведено 666 147 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1876 випадків;
- Волинська область — 2427 випадків;
- Дніпропетровська область — 1090 випадків;
- Донецька область — 484 випадки;
- Житомирська область — 1408 випадків;
- Закарпатська область — 2961 випадок;
- Запорізька область — 572 випадки;
- Івано-Франківська область — 2438 випадків;
- Кіровоградська область — 647 випадків;
- м. Київ — 5138 випадків;
- Київська область — 2610 випадків;
- Львівська область — 5578 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 447 випадків;
- Одеська область — 1712 випадків;
- Полтавська область — 319 випадків;
- Рівненська область — 3784 випадки;
- Сумська область — 297 випадків;
- Тернопільська область — 1930 випадків;
- Харківська область — 2169 випадків;
- Херсонська область — 193 випадки;
- Хмельницька область — 805 випадків;
- Чернівецька область — 4850 випадків;
- Черкаська область — 645 випадків;
- Чернігівська область — 538 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.