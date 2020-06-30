5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині

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Статистика захворювання на коронавірус в Україні та Полтавській області

Станом на ранок 1 липня у Полтавській області лабораторно підтвердили 319 випадків захворювання на коронавірус. Загалом одужали вже 270 жителів області, продовжують лікування 36 людей. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.









По містах і районах:

Кременчук – 120 (2 нові випадки) ,

, Полтава – 58 (1 новий випадок),

Кременчуцький район – 33 ,

, Кобеляцький район – 17,

Горішні Плавні – 15 ,

, Полтавський і Миргородський райони – по 14,

Зіньківський район – 10,

Лубни – 6 (1 новий випадок),

Глобинський і Карлівський райони – по 5,

Оржицький,

Чутівський райони – по 4,

Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3,

Хорольський район – 3 (1 новий випадок),

Машівський і Котелевський райони – по 1.

В Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 1 липня (станом на 9:00) в Україні



44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки. Загалом проведено 666 147 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1876 випадків;

Волинська область — 2427 випадків;

Дніпропетровська область — 1090 випадків;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1408 випадків;

Закарпатська область — 2961 випадок;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2438 випадків;

Кіровоградська область — 647 випадків;

м. Київ — 5138 випадків;

Київська область — 2610 випадків;

Львівська область — 5578 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1712 випадків;

Полтавська область — 319 випадків;

Рівненська область — 3784 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1930 випадків;

Харківська область — 2169 випадків;

Херсонська область — 193 випадки;

Хмельницька область — 805 випадків;

Чернівецька область — 4850 випадків;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 538 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



