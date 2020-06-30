Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Два нових випадки COVID-19 зареєстровані в Кременчуці

Вчора, 22:20 Переглядів: 1 171

 

Одна пацієнтка сьогодні одужала від коронавірусної хвороби, що підтверджено негативними ПЛР-тестами

Сьогодні, 30 червня, в Кременчуці зареєстровано два нових випадки коронавірусноі хвороби. Захворіли жінка 66 років та чоловік 30 років. Стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний, вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування. Про це повідомляє мер Кременчука Віталій Малецький. 


Одна пацієнтка сьогодні одужала від коронавірусної хвороби, що підтверджено негативними ПЛР-тестами.


На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 3 пацієнта з підтвердженим COVID-19, ще 4 пацієнта лікуються амбулаторно.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус
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