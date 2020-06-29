Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна43628
Кременчук117
Хворі:
Україна23454
Кременчук6
Одужало:
Україна19027
Кременчук107
Померло:
Україна1147
Кременчук4
Кременчук

Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 1 093

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

1 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 83, 85, 87, 93-113;
  • вул. Ковальова, 46-77,
  • вул. Нечуя-Левицького, 13-22,
  • вул. Мечнікова, 1-10,
  • вул. Єгорова, 8-13,
  • вул. Республіканська, 23-94,
  • пров. Прибрежний, 1-36,
  • пр. Сонячний, 3-29,
  • туп. Сонячний, 30-45.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх