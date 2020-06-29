Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 18:30
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
1 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Олексія Древаля, 83, 85, 87, 93-113;
- вул. Ковальова, 46-77,
- вул. Нечуя-Левицького, 13-22,
- вул. Мечнікова, 1-10,
- вул. Єгорова, 8-13,
- вул. Республіканська, 23-94,
- пров. Прибрежний, 1-36,
- пр. Сонячний, 3-29,
- туп. Сонячний, 30-45.