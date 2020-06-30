У половині випадків витік газу ставався через поломки на побутових газових приладах, - «Кременчукгаз»

Фахівці нагадують, що газові труби та прилади в помешканні несе відповідальність власник
Аварійна служба ПрАТ «Кременчукгаз» підбила підсумки першого півріччя. За інформацією служби, з 664 випадків витоку газу більш ніж половина (333) сталися через поломки на побутових газових приладах.
Найчастіші причини:
Окрім цього, причинами витоків ставали пожежі, неуважність хазяїв, що залишали ввімкненою газову плиту, і самостійні несанкціоновані відключення.
Згідно з законодавством, відповідальність за справність газового обладнання розподіляється наступним чином: