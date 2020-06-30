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У половині випадків витік газу ставався через поломки на побутових газових приладах, - «Кременчукгаз»

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 670 Коментарів: 2

Фахівці нагадують, що газові труби та прилади в помешканні несе відповідальність власник

Аварійна служба ПрАТ «Кременчукгаз» підбила підсумки першого півріччя. За інформацією служби, з 664 випадків витоку газу більш ніж половина (333) сталися через поломки на побутових газових приладах.


Найчастіші причини:

  • несправності газових плит та таганок – 212 випадків;
  • нещільність стику газового лічильника з трубою – 72 випадки;
  • несправність опалювальних приладів – 44 випадки;
  • поломки у газових колонках – 3 випадки.

Окрім цього, причинами витоків ставали пожежі, неуважність хазяїв, що залишали ввімкненою газову плиту, і самостійні несанкціоновані відключення.


Згідно з законодавством, відповідальність за справність газового обладнання розподіляється наступним чином:

  • за газові труби та прилади в межах квартири/приватного будинку несе відповідальність помешкання;
  • за справність газопроводу та приладів на території багатоповерхового будинку – ЖКГ;
  • справність зовнішнього газопроводу – відповідальність газопостачальної компанії.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Кременчукгаз
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 289
shtai:
Сьогодні, 09:25

Знімати і ставити лічильник має право тільки Кременчукгаз, а відповідальність за неякісно виконані роботи несе власник помешкання?


2 0
1 323
inattentive:
Сьогодні, 09:26

- нещільність стику газового лічильника з трубою – 72 випадки;
То це ж частково провина самого КременчукГазу(служб), бо як правило вони самі монтують (бо мають на це дозвіл) ,самі перевіряють мильним розчином , самі пломбують. 


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