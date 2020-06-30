Ось на яких умовах мерія Кременчука візьме 6 млн євро кредиту на 10 років

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 700

Міська рада дала добро на кредит для будівництва двох котелень на Раківці

Кременчуцька міська рада схвалила новий кредит за проєктом «Енергоефективна Раківка» на 6 млн євро. Кредит надасть Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО). Рішення прийняли на сесії 25 червня. Передбачене будівництво двох котелень загальною потужністю на 44 МВт, причому 4 МВт — на біопаливі, а також індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках та системи SCADA, яка покращить контроль, регулювання та моніторинг.





Нові котельні мають замінити застарілу ТЕЦ вагонного заводу.





Якими будуть умови кредитування

Розмір та валюта запозичення (розмір основної суми боргу) – до 6 млн євро.

Строк запозичення – 10 років (включно з періодом відстрочки до 36 місяців від дати підписання кредитного договору).

Відсотки за користування кредитом дорівнюють плаваючій 6-місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) плюс маржа 6,25 % річних. (Ставка EURIBOR змінюється щодня і на даний час є від'ємною — мінус 0,2%. Тож якщо дана тенденція зберігатиметься, за користування кредитом місто платитиме лише маржу 6,25%).

Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.

Передбачені штрафні санкції: за прострочений платіж 8 % річних понад відсоткову ставку.

Погашення кредиту здійснюється рівними платежами кожні півроку, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з дати завершення періоду відстрочки (36 місяців, тобто 3 роки).

Сплата відсотків по запозиченню здійснюється рівними платежами кожні півроку, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків).

Комісійні за організацію - 1 % від суми кредиту, це разовий платіж.

Комісія за резервування – 0,5 % річних, що нараховуються на невиплачену суму кредиту з дати підписання кредитного договору, сплачується щопівроку після підписання кредитного договору з дати повернення запозичення.

Як сказано у Пояснювальній записці до проєкту рішення, дані умови запропонувала корпорація НЕФКО.





Нагадаємо, загальний інвестиційний бюджет проєкту «Енергоефективна Раківка» складає 12,7 млн євро; із них: кредит НЕФКО — 6 млн євро; власний внесок міста — 2,25 млн євро; інвестиційний грант — 4,45 млн євро.





Передбачається, що котельню збудують та запустять у опалювальному сезоні 2022-2023 років.







